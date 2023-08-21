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В России запустили государственные соседские чаты

Дата публикации: 21 авг 2023
В России запустили государственные соседские чаты

Минстрой и Минцифры запустили совместный проект государственных соседских чатов на платформе VK Мессенджера. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на Министерство строительства.

По данным издания, функционал интегрирован в приложение «Госуслуги.Дом», которое должно стать единым окном для решения вопросов жителей.

Отмечается, что разработка уже запущена в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и ХМАО. В Минцифры подчеркнули, что воспользоваться домовым чатом сможет только проверенный владелец квартиры.

Ранее Домклик писал, что приложение «Госуслуги.Дом» будет доступно по всей России в третьем квартале 2023 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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