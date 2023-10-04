Жители России оформили рекордные 155 тыс. ипотечных кредитов в Сбере в сентябре
В сентябре 2023 года Сбер выдал 155,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 564,5 млрд рублей — по данным Домклик, это рекордные показатели. Всего за 9 месяцев 2023 года банк выдал почти 1 миллион ипотек на 3,3 трлн рублей — это на 27% больше, чем за весь прошлый год.
В августе, когда был установлен предыдущий рекорд, россияне оформили в Сбере ипотек на 517,6 млрд рублей — на 9,1% меньше, чем в сентябре.
Самые популярные программы ипотеки
Продолжает расти спрос на льготные программы: в сентябре граждане взяли в Сбере 80,4 тыс. кредитов на 359,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем в августе. Это новый рекорд — как по объёмам выдачи льготной ипотеки в целом, так и по каждой программе в отдельности.
Лидерами спроса стали:
- «Семейная ипотека» — 167,0 млрд рублей (+24% к августу)
- «Господдержка» — 152,6 млрд рублей (+17%)
- «Ипотека для IT» — 24,1 млрд рублей (+18%)
- «Дальневосточная ипотека» — 15,7 млрд рублей (+17%)
Где чаще всего берут ипотеку
По данным Домклик, больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам) в сентябре было выдано в Московской области — на 60,7 млрд рублей, Москве — на 60,4 млрд рублей, Санкт-Петербурге — на 35,6 млрд рублей, Краснодарском крае — на 34,9 млрд рублей и Тюменской области — на 26,8 млрд рублей.
Ранее Домклик запустил инновационный формат получения ипотеки в Сбере. Теперь клиенту достаточно подать одну универсальную заявку, чтобы получить одобрение сразу по всем доступным ему ипотечным программам. Раньше подать заявку можно было только по одной ипотечной программе, и клиентам приходилось самостоятельно разбираться, какие условия им подходят.
Теперь при одобрении заявки на кредит Домклик предложит все подходящие программы, а клиент увидит актуальные процентные ставки, максимальную сумму кредита, размер ежемесячного платежа и другие условия ипотеки.