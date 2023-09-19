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Сбер запускает льготную ипотеку со ставкой от 1,7% в Республике Тыва

Дата публикации: 19 сен 2023
Сбер запускает льготную ипотеку со ставкой от 1,7% в Республике Тыва

С 18 сентября Сбер запустил первую ипотечную программу с господдержкой в Республике Тыва на новостройки и дома от застройщиков.

Минимальная процентная ставка на Домклик по новой программе составит от 1,7%. Максимальная сумма кредита — до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15% от стоимости недвижимости. Срок кредита — до 20 лет.

Запуск льготной ипотеки в Тыве даст импульс строительству жилья и комплексному развитию региона, а главное — поможет тысячам граждан переехать в новое жильё. Оператором программы выступает АО «ДОМ.РФ», с которым мы успешно сотрудничаем в рамках других льготных программ.

У нас в банке одни из самых выгодных условий на рынке — с учётом электронной регистрации от Домклик и страхования жизни и здоровья ставка по программе составит от 1,7%

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Жители Тывы по новой программе смогут получить льготную ипотеку на квартиру, таунхаус или жилой дом с земельным участком от застройщика.

Взять ипотеку смогут люди в возрасте от 18 до 75 лет, со стажем на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев. Также предусмотрена возможность привлечения созаёмщиков.

Программа будет действовать до 30 июня 2024 года. Подать заявку можно онлайн на Домклик.

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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