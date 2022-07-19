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Жители регионов стали больше покупать новостройки в Москве

Дата публикации: 19 июл 2022
Жители регионов стали больше покупать новостройки в Москве

Россияне из других регионов стали больше покупать новостроек в Москве. Во втором квартале 2022 года количество таких сделок выросло на 60%.В агентстве ИНКОМ-Недвижимость» отметили, что это традиционный рост в конце весны — начале лета, он связан с периодом поступления в вузы столицы. При этом примерно 20% покупателей сначала берут квартиру, а уже потом определяются с учебным заведением. Большинство переселенцев из других регионов не готовы долго ждать, пока сдадут дом, и покупают жилье, которое будет готово уже через 1-2 года. Четверть покупателей ищут практически сданные дома.

В этом году 45% межрегиональных сделок на первичном рынке Москвы состоялось с привлечением ипотеки. Еще около 20% покупателей квартиры вкладывали собственные средства. Примерно 35% продали свое жилье в другом городе, чтобы переехать в Москву всей семьей. Большинство покупателей в этом году переедут из Сибири и Дальнего Востока — 55%.

Спада на рынке жилья не ожидается

Эксперты считают, что рынок недвижимости не ждет серьезный кризис из-за сложной макроэкономической ситуации. Правительство России одобрило продление программы льготной ипотеки еще на год, чтобы стимулировать спрос. Однако с 1 мая в нее внесли существенные изменения. Снижение ставки предусматривается с 12 до 9% годовых. Однако некоторые категории граждан могут уменьшить ставку еще значительнее, например, семьи с детьми.

При этом вырос и максимальный размер кредита, подлежащий субсидированию. Для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга он составит 30 миллионов рублей, из этой суммы 12 миллионов можно взять по программе льготной ипотеки, а остальную сумму добрать с помощью кредита по рыночной ставке. Для других регионов общий размер кредита составит 15 миллионов рублей, из них 6 миллионов — по льготной ипотеке.

В этом году объемы планируемого строительства жилья в Москве уже на треть превышают показатели прошлого года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. За полгода в столице оформлено 317 разрешений на строительство объектов общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров, из них 114 разрешений – это жилые многоквартирные дома.

#ИпотекаВернулась

Выбрать квартиру в новостройке в Москве

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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