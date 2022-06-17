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Недвижимость
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Новоселье близко: рейтинг новостроек Подмосковья, в которые можно заселиться до конца года

Дата публикации: 17 июн 2022
Новоселье близко: рейтинг новостроек Подмосковья, в которые можно заселиться до конца года
Содержание

Для тех, кто не хочет долго ждать завершения строительства дома и мечтает как можно скорее заселиться в свою новую квартиру, определяющим фактором при выборе новостройки является срок сдачи дома.

Мы взяли 5 популярных жилых комплексов Подмосковья, которые будут сданы в эксплуатацию (полностью или частично) уже до конца 2022 года. И сравнили их между собой по ключевым параметрам — стоимость, цена за 1 кв. м, транспортная доступность и условия получения скидок от застройщика.

Все ЖК из подборки раcположены в ближнем Подмосковье, примерно в 5-10 км от МКАД. Во всех комплексах предусмотрены благоустроенные дворы с детскими площадками и местами для отдыха, поблизости есть детские сады и школы, кафе, магазины, салоны красоты.

ЖК Новоград Павлино
ЖК Новоград Павлино

Минимальная цена квартиры

1.⚡️ЖК Новоград Павлино

Квартиры от 4,9 млн рублей.

2. ЖК Пригород Лесное

Квартиры от 5,5 млн рублей.

3. ЖК Томилино Парк

Квартиры от 6,4 млн рублей.

4. ЖК 1-й Лермонтовский

Квартиры от 6,2 млн рублей.

5. ЖК Датский квартал

Квартиры от 6,6 млн рублей.

ЖК Пригород Лесное
ЖК Пригород Лесное

Стоимость 1 кв. м

1.⚡️ЖК Новоград Павлино

153 785 рублей.

2. ЖК Пригород Лесное

156 961 рублей.

3. ЖК Томилино Парк

166 263 рублей.

4. ЖК 1-й Лермонтовский

195 633 рублей.

5. ЖК Датский квартал

201 010 рублей.

ЖК 1-й Лермонтовкий
ЖК 1-й Лермонтовкий

Транспортная доступность

1.⚡️ЖК Новоград Павлино

Расположен в Балашихе. В 10 минутах пути на автомобиле находится станция метро «Некрасовка» новой Некрасовской линии. Также в 15-20 минутах езды есть станция метро «Новокосино» Калининской линии.

2. ЖК Томилино Парк

Находится в Люберцах, в 10 км до МКАД. До центра Москвы на личном транспорте можно доехать за 45 минут. В шаговой доступности есть автобусная остановка, до метро «Котельники» можно доехать на машине за 10 минут. В перспективе запланировано строительство станции МЦД «Томилино» в 4 км от комплекса.

3. ЖК Пригород Лесное

Находится в 4 км от МКАД — дорога на автомобиле займёт 12 минут. Доехать от комплекса до метро «Домодедовская» можно за 15 минут без учёта пробок.

4. ЖК 1-й Лермонтовский

Расстояние до МКАД — около 8 км. Рядом с территорией комплекса расположена железнодорожная станция «Люберцы-1». До ближайших станций метро на общественном транспорте можно добраться за 5-15 минут.

5. ЖК Датский квартал

Строится в Мытищах. От комплекса можно за 15 минут добраться до нескольких станций метро: «Медведково», «Алтуфьево», «Бибирево». До ближайшей остановки общественного транспорта — 7 минут пути.

ЖК Датский квартал
ЖК Датский квартал

Скидки от застройщика

1.⚡️ЖК 1-й ЛермонтовскийиЖК Датский квартал

Есть программа рассрочки. При покупке отдельных квартир действуют скидки до 12%. На приобретение второй и последующей недвижимости у застройщика предоставляется дисконт 2%.

2. ЖК Новоград Павлино

При покупке квартир в ЖК предоставляется скидка 4%.

3. ЖК Пригород Лесное и ЖК Томилино Парк

Есть программа trade-in (обмен старой квартиры на новую) и возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика — предоставляется при условии внесения 10% и более от стоимости квартиры, остальная сумма выплачивается в течение 3 месяцев.

ЖК Томилино Парк
ЖК Томилино Парк

Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.

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Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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