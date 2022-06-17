Новоселье близко: рейтинг новостроек Подмосковья, в которые можно заселиться до конца года
Для тех, кто не хочет долго ждать завершения строительства дома и мечтает как можно скорее заселиться в свою новую квартиру, определяющим фактором при выборе новостройки является срок сдачи дома.
Мы взяли 5 популярных жилых комплексов Подмосковья, которые будут сданы в эксплуатацию (полностью или частично) уже до конца 2022 года. И сравнили их между собой по ключевым параметрам — стоимость, цена за 1 кв. м, транспортная доступность и условия получения скидок от застройщика.
Все ЖК из подборки раcположены в ближнем Подмосковье, примерно в 5-10 км от МКАД. Во всех комплексах предусмотрены благоустроенные дворы с детскими площадками и местами для отдыха, поблизости есть детские сады и школы, кафе, магазины, салоны красоты.
Минимальная цена квартиры
Квартиры от 4,9 млн рублей.
Квартиры от 5,5 млн рублей.
Квартиры от 6,4 млн рублей.
Квартиры от 6,2 млн рублей.
Квартиры от 6,6 млн рублей.
Стоимость 1 кв. м
153 785 рублей.
156 961 рублей.
166 263 рублей.
195 633 рублей.
201 010 рублей.
Транспортная доступность
Расположен в Балашихе. В 10 минутах пути на автомобиле находится станция метро «Некрасовка» новой Некрасовской линии. Также в 15-20 минутах езды есть станция метро «Новокосино» Калининской линии.
Находится в Люберцах, в 10 км до МКАД. До центра Москвы на личном транспорте можно доехать за 45 минут. В шаговой доступности есть автобусная остановка, до метро «Котельники» можно доехать на машине за 10 минут. В перспективе запланировано строительство станции МЦД «Томилино» в 4 км от комплекса.
Находится в 4 км от МКАД — дорога на автомобиле займёт 12 минут. Доехать от комплекса до метро «Домодедовская» можно за 15 минут без учёта пробок.
Расстояние до МКАД — около 8 км. Рядом с территорией комплекса расположена железнодорожная станция «Люберцы-1». До ближайших станций метро на общественном транспорте можно добраться за 5-15 минут.
Строится в Мытищах. От комплекса можно за 15 минут добраться до нескольких станций метро: «Медведково», «Алтуфьево», «Бибирево». До ближайшей остановки общественного транспорта — 7 минут пути.
Скидки от застройщика
1.⚡️ЖК 1-й ЛермонтовскийиЖК Датский квартал
Есть программа рассрочки. При покупке отдельных квартир действуют скидки до 12%. На приобретение второй и последующей недвижимости у застройщика предоставляется дисконт 2%.
При покупке квартир в ЖК предоставляется скидка 4%.
3. ЖК Пригород Лесное и ЖК Томилино Парк
Есть программа trade-in (обмен старой квартиры на новую) и возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика — предоставляется при условии внесения 10% и более от стоимости квартиры, остальная сумма выплачивается в течение 3 месяцев.
Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.