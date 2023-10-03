Жители Москвы в 2023 году в 5 раз чаще берут ипотеку на строительство своего дома
Жители Москвы с января по сентябрь 2023 года оформили ипотеку на индивидуальное жилищное строительство в Сбере на общую сумму 21,2 млрд рублей. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Спрос на индивидуальное строительство во многом стимулируется развитием льготных ипотечных программ. Почти 62% кредитных средств на строительство частных домов в Москве было выдано Сбербанком по программе «Господдержка», более 29% — по «Семейной ипотеке», около 6,5% — по ипотеке для ИТ-специалистов и сельской ипотеке.
Кредиты на ИЖС без государственного субсидирования занимают лишь 2,3% в общем объёме.
«Индивидуальное жилищное строительство — один из основных инструментов для улучшения жилищных условий россиян, в том числе в столичном регионе. С кредитом на ИЖС от Сбербанка, предоставляемым по ставке от 6% годовых на срок до 30 лет, можно самостоятельно или с подрядчиком построить дом или потратить денежные средства на покупку участка и дальнейшее строительство дома. При этом можно разбить сумму кредита на этапы покупки и строительства и не переплачивать проценты», —отметил вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
Чтобы помочь клиентам выбрать оптимального подрядчика для строительства дома, на Домклик появился каталог проверенных партнёров и подрядчиков. В него вошли 1,3 тыс. строительных компаний, которые получили аккредитацию Сбера. В каталоге можно изучить конкретные проекты, прочитать отзывы о них, а также запросить дополнительную информацию прямо у подрядчиков.
Строительство загородного дома с аккредитованными строительными компаниями позволяет получить ипотеку на ИЖС в Сбере без дополнительного обеспечения на период стройки.
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