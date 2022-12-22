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Жители Москвы стали в 2 раза чаще покупать недвижимость в других регионах

Дата публикации: 22 дек 2022
Жители Москвы стали в 2 раза чаще покупать недвижимость в других регионах

Управление Росреестра по Москве зафиксировало значительный рост интереса москвичей к жилью в других городах. С января по ноябрь 2022 года ведомство оформило свыше 84,6 тыс. заявлений на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости в других регионах.

«С начала года жители Москвы на 69,7% больше подали заявлений на оформление объектов недвижимости в других регионах по экстерриториальному принципу, чем за 11 месяцев прошлого года (49 889). Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года (40 859), то число таких обращений увеличилось в 2 раза», — прокомментировал руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

Чаще всего москвичи приобретали жилье в Подмосковье, Тверской области и Краснодарском крае.

При этом из регионов в Москву за этот период экстерриториально поступило 33 056 заявлений, что на 4,5% меньше прошлогоднего показателя.

Преимущественно недвижимость в Москве приобретали жители Московской и Пензенской областей и Санкт-Петербурга.

Посмотреть тренды московского рынка недвижимости

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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