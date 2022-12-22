Жители Москвы стали в 2 раза чаще покупать недвижимость в других регионах
Управление Росреестра по Москве зафиксировало значительный рост интереса москвичей к жилью в других городах. С января по ноябрь 2022 года ведомство оформило свыше 84,6 тыс. заявлений на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости в других регионах.
«С начала года жители Москвы на 69,7% больше подали заявлений на оформление объектов недвижимости в других регионах по экстерриториальному принципу, чем за 11 месяцев прошлого года (49 889). Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года (40 859), то число таких обращений увеличилось в 2 раза», — прокомментировал руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.
Чаще всего москвичи приобретали жилье в Подмосковье, Тверской области и Краснодарском крае.
При этом из регионов в Москву за этот период экстерриториально поступило 33 056 заявлений, что на 4,5% меньше прошлогоднего показателя.
Преимущественно недвижимость в Москве приобретали жители Московской и Пензенской областей и Санкт-Петербурга.