Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
3 мин
169K

В какое время года выгоднее покупать квартиру

Дата публикации: 07 окт 2023
В какое время года выгоднее покупать квартиру
Содержание

Какие факторы влияют на стоимость квартиры? Традиционно это параметры самого жилья: метраж, планировка, отделка, состояние и расположение дома, инфраструктура. Ещё важно учитывать ситуацию на рынке: уровень и соотношение спроса и предложения, а также прогнозы по ним. 

Но есть ещё один интересный фактор — сезонность. Разобрались в плюсах и минусах каждого времени года на рынке жилой недвижимости.

Зима

К зиме на рынке недвижимости образуется неплохой запас выгодных предложений, тянущихся еще с осени. При этом покупательская активность в это время года не самая высокая. А это значит, что есть шанс покопаться в большом количестве вариантов и найти интересные по цене.

В какое время года выгоднее покупать квартиру №1

Январь — лучшее время для зимней покупки недвижимости, так как конкуренция для покупателя с «живыми» деньгами минимальна: те, кто планирует брать ипотеку, на время праздников и выходных в банках выбиты из строя, другие потенциальные конкуренты отправились на каникулы или просто занимаются личными делами, отложив квартирный вопрос на февраль.

Но есть и минус: приличная часть оставшихся с осени вариантов — не из разряда квартир мечты. Не самое удачное расположение, 13-ый этаж и угловые квартиры нравятся не всем, но это повод попросить скидку у застройщика

Весна

На деревьях распускаются почки, из зимней спячки выходят застройщики, оживает покупательская активность. И цены на недвижимость плавно растут. Это продолжается до конца мая. Таким образом, цена становится главным врагом весенних покупателей.

Но есть и большой плюс: в это время года рынок изобилует предложениями, и подобрать подходящий вариант становится в разы проще.

Лето

На смену пику весенней активности на рынок недвижимости приходит летнее затишье с его отпусками и отдыхом. Запас предложений еще в избытке, спрос падает, а за ним и цены на квартиры.

Июнь — идеальный месяц, чтобы выбирать жилье. Найти квартиру мечты по подходящей цене становится более чем реально.

Осень

В этом сезоне всего в избытке — и спроса, и предложений. И хотя конкуренция велика, а цены ей соответствуют, в осеннем приобретении недвижимости есть особый плюс. К концу ноября из-за перенасыщения рынка предложениями и грядущим зимним затишьем многие девелоперы предоставляют привлекательные скидки и бонусы.

В какое время года выгоднее покупать квартиру №2

Как видите, у каждого сезона есть свои плюсы и минусы. Оцените их все и примите взвешенное решение.

Читайте также: Хочу купить квартиру. С чего начать?

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Как семье выбрать недвижимость и не совершить ошибку: мнение эксперта
11K
Как выбрать удачную планировку квартиры
21K
Эксперт рассказал, как выбрать между подходящими по цене квартирами
8K
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал