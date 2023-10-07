В какое время года выгоднее покупать квартиру
Какие факторы влияют на стоимость квартиры? Традиционно это параметры самого жилья: метраж, планировка, отделка, состояние и расположение дома, инфраструктура. Ещё важно учитывать ситуацию на рынке: уровень и соотношение спроса и предложения, а также прогнозы по ним.
Но есть ещё один интересный фактор — сезонность. Разобрались в плюсах и минусах каждого времени года на рынке жилой недвижимости.
Зима
К зиме на рынке недвижимости образуется неплохой запас выгодных предложений, тянущихся еще с осени. При этом покупательская активность в это время года не самая высокая. А это значит, что есть шанс покопаться в большом количестве вариантов и найти интересные по цене.
Январь — лучшее время для зимней покупки недвижимости, так как конкуренция для покупателя с «живыми» деньгами минимальна: те, кто планирует брать ипотеку, на время праздников и выходных в банках выбиты из строя, другие потенциальные конкуренты отправились на каникулы или просто занимаются личными делами, отложив квартирный вопрос на февраль.
Но есть и минус: приличная часть оставшихся с осени вариантов — не из разряда квартир мечты. Не самое удачное расположение, 13-ый этаж и угловые квартиры нравятся не всем, но это повод попросить скидку у застройщика.
Весна
На деревьях распускаются почки, из зимней спячки выходят застройщики, оживает покупательская активность. И цены на недвижимость плавно растут. Это продолжается до конца мая. Таким образом, цена становится главным врагом весенних покупателей.
Но есть и большой плюс: в это время года рынок изобилует предложениями, и подобрать подходящий вариант становится в разы проще.
Лето
На смену пику весенней активности на рынок недвижимости приходит летнее затишье с его отпусками и отдыхом. Запас предложений еще в избытке, спрос падает, а за ним и цены на квартиры.
Июнь — идеальный месяц, чтобы выбирать жилье. Найти квартиру мечты по подходящей цене становится более чем реально.
Осень
В этом сезоне всего в избытке — и спроса, и предложений. И хотя конкуренция велика, а цены ей соответствуют, в осеннем приобретении недвижимости есть особый плюс. К концу ноября из-за перенасыщения рынка предложениями и грядущим зимним затишьем многие девелоперы предоставляют привлекательные скидки и бонусы.
Как видите, у каждого сезона есть свои плюсы и минусы. Оцените их все и примите взвешенное решение.