Россияне рассказали о доме своей мечты
Свой загородный дом и квартиру на высоком этаже в новостройке хотели бы большинство россиян, следует из совместного опроса сервисов Работа.ру и Ремонт соСберУслугами, которое цитируют «Известия».
Жилье мечты
Загородный дом назвали жильем мечты 44% респондентов, квартиру новостройке на высоком этаже — 23%, квартиру в малоэтажной новостройке — 18%. Еще 17% респондентов указали, что хотели бы жить во вторичном жилье, а 10% — в таунхаусе.
Жить в квартире в историческом доме мечтают 6% опрошенных жителей, а еще 10% своей мечтой назвали дом на берегу моря или в лесу.
Критерии идеального района
Самыми важными критериями идеального жилья россияне назвали транспортную доступность (60%), качество постройки дома (55%) и доступность социальной инфраструктуры (47%).
Для 44% важен уровень экологии, для 43% — развитая критическая инфраструктура, для 38% — безопасность. Еще 37% отметили значимость парков и зеленых зон.
Критерии идеальной квартиры
63% россиян хотели бы большую кухню-гостиную. Еще половина участников исследования мечтают жить в квартире с красивым видом из окна, а 39% хотели бы иметь гардеробную.
Еще 39% мечтают, чтобы в квартире были высокие потолки, а 32% — панорамные окна.
Жить в квартире на солнечной стороне, светлой и теплой, хотели бы 9% респондентов.
Идеальная цена
Участники опроса также поделились, сколько, по их мнению, должно стоить идеально жилье. Средняя стоимость по России составила 12 900 000 рублей.