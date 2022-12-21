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Россияне рассказали о доме своей мечты

Дата публикации: 21 дек 2022
Россияне рассказали о доме своей мечты
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Свой загородный дом и квартиру на высоком этаже в новостройке хотели бы большинство россиян, следует из совместного опроса сервисов Работа.ру и Ремонт соСберУслугами, которое цитируют «Известия».

Жилье мечты

Загородный дом назвали жильем мечты 44% респондентов, квартиру новостройке на высоком этаже — 23%, квартиру в малоэтажной новостройке — 18%. Еще 17% респондентов указали, что хотели бы жить во вторичном жилье, а 10% — в таунхаусе.

Жить в квартире в историческом доме мечтают 6% опрошенных жителей, а еще 10% своей мечтой назвали дом на берегу моря или в лесу.

Критерии идеального района

Самыми важными критериями идеального жилья россияне назвали транспортную доступность (60%), качество постройки дома (55%) и доступность социальной инфраструктуры (47%).

Для 44% важен уровень экологии, для 43% — развитая критическая инфраструктура, для 38% — безопасность. Еще 37% отметили значимость парков и зеленых зон.

Критерии идеальной квартиры

63% россиян хотели бы большую кухню-гостиную. Еще половина участников исследования мечтают жить в квартире с красивым видом из окна, а 39% хотели бы иметь гардеробную.

Еще 39% мечтают, чтобы в квартире были высокие потолки, а 32% — панорамные окна.

Жить в квартире на солнечной стороне, светлой и теплой, хотели бы 9% респондентов.

Идеальная цена

Участники опроса также поделились, сколько, по их мнению, должно стоить идеально жилье. Средняя стоимость по России составила 12 900 000 рублей.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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