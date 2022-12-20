Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в Московской области и в Санкт-Петербурге
В Московской области стоимость квартир на первичном рынке в среднем снизилась на 4%. Также снижение цен на новостройки фиксируется в Санкт-Петербурге — здесь квартиры подешевели на 1%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам ежемесячного исследования рынка недвижимости за ноябрь 2022 года.
При этом в среднем по стране стоимость кв. м первичного жилья увеличилась на 1,5%.
Как и что считали аналитики
Для топ-10 регионов по количеству выдач была определена медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам, проводимым через СберБанк. Стоимость квадратного метра определялась как отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади.
Согласно данным Домклик о заключенных ипотечных сделках в ноябре 2022, за месяц средняя стоимость квадратного метра по стране на первичном рынке увеличилась на 1,5% — со 119 до 120 тысяч рублей.
Где зафиксирован рост стоимости кв. м первичного жилья
Если рассматривать динамику изменения стоимости квадратного метра по топ-10 регионам, то в большинстве из них наблюдается рост цен. Наибольшее увеличение зафиксировано в следующих регионах:
- Республика Татарстан (+14%)
- Республика Башкортостан (+6%)
- Краснодарский край (+5%)
В Москве стоимость «первички» также увеличилась: рост стоимости квадратного метра, согласно заключенным ипотечным сделкам, составил 3%.
Где цены на новостройки снизились
Из приведенного списка топ-10 наиболее активных регионов выделяются Санкт-Петербург и Московская область: в них, напротив, фиксируется снижение стоимости первичного жилья на 1% и 4% соответственно.
По мнению аналитиков Домклик, такие ценовые скачки в ключевых регионах являются следствием различных финансовых стратегий застройщиков на фоне новостей о возможной отмене льготной ипотеки. Данные Домклик по ипотечным сделкам за ноябрь подтверждают значительный всплеск интереса населения к «первичному» жилью: за месяц доля сделок на первичном рынке от всех выдач СберБанка увеличилась на 5,2% по сравнению с показателями октября.
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Основной вопрос, которой волновал всех участников рынка жилищного строительства в последние месяцы, разрешился. Президент Владимир Путин на прошлой неделе объявил, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года, хотя и с некоторым повышением ставки (с 7% до 8%). Программа семейной ипотеки (ставка 6%) будет распространяться на семьи с двумя и более детьми до 18 лет. Мы полагаем, что такое решение ускорит выход цен на равновесные значения и позволит избежать значительного падения спроса: по нашим прогнозам, окончание льготной программы господдержки привело бы к сокращению количества ипотечных сделок на первичном рынке на ~34% и падению объема выдач в целом на ~15%.
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