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Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в Московской области и в Санкт-Петербурге

Дата публикации: 20 дек 2022
Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в Московской области и в Санкт-Петербурге
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В Московской области стоимость квартир на первичном рынке в среднем снизилась на 4%. Также снижение цен на новостройки фиксируется в Санкт-Петербурге — здесь квартиры подешевели на 1%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам ежемесячного исследования рынка недвижимости за ноябрь 2022 года.

При этом в среднем по стране стоимость кв. м первичного жилья увеличилась на 1,5%.

Как и что считали аналитики

Для топ-10 регионов по количеству выдач была определена медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам, проводимым через СберБанк. Стоимость квадратного метра определялась как отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади.

Первичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости
Первичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости

Согласно данным Домклик о заключенных ипотечных сделках в ноябре 2022, за месяц средняя стоимость квадратного метра по стране на первичном рынке увеличилась на 1,5% — со 119 до 120 тысяч рублей.

Где зафиксирован рост стоимости кв. м первичного жилья

Если рассматривать динамику изменения стоимости квадратного метра по топ-10 регионам, то в большинстве из них наблюдается рост цен. Наибольшее увеличение зафиксировано в следующих регионах:

  • Республика Татарстан (+14%)
  • Республика Башкортостан (+6%)
  • Краснодарский край (+5%)

В Москве стоимость «первички» также увеличилась: рост стоимости квадратного метра, согласно заключенным ипотечным сделкам, составил 3%.

Где цены на новостройки снизились 

Из приведенного списка топ-10 наиболее активных регионов выделяются Санкт-Петербург и Московская область: в них, напротив, фиксируется снижение стоимости первичного жилья на 1% и 4% соответственно.

По мнению аналитиков Домклик, такие ценовые скачки в ключевых регионах являются следствием различных финансовых стратегий застройщиков на фоне новостей о возможной отмене льготной ипотеки. Данные Домклик по ипотечным сделкам за ноябрь подтверждают значительный всплеск интереса населения к «первичному» жилью: за месяц доля сделок на первичном рынке от всех выдач СберБанка увеличилась на 5,2% по сравнению с показателями октября.

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Основной вопрос, которой волновал всех участников рынка жилищного строительства в последние месяцы, разрешился. Президент Владимир Путин на прошлой неделе объявил, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года, хотя и с некоторым повышением ставки (с 7% до 8%). Программа семейной ипотеки (ставка 6%) будет распространяться на семьи с двумя и более детьми до 18 лет. Мы полагаем, что такое решение ускорит выход цен на равновесные значения и позволит избежать значительного падения спроса: по нашим прогнозам, окончание льготной программы господдержки привело бы к сокращению количества ипотечных сделок на первичном рынке на ~34% и падению объема выдач в целом на ~15%.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик

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Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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