Аналитики Домклик назвали регионы России с самыми большими скидками на вторичку
Аналитический центр Домклик рассчитал, как продавцы вторичной недвижимости на Домклик в среднем снижали стоимость квартиры при заключении сделок в октябре 2022 года.
Самыми уступчивыми оказались продавцы в Республике Башкортостан, Москве, Тюменской области и Краснодарском крае. Самыми непреклонными — в Челябинской и Свердловской областях и Красноярском крае.
Какую скидку получает покупатель на вторичном рынке
Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на витрине Домклик. Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.
Где самые большие скидки на квартиры: Москва, Башкортостан, Тюменская область, Краснодарский край
Среди регионов-лидеров по количеству ипотечных сделок по-прежнему наибольшие скидки в процессе сделки купли-продажи вторичной недвижимости предлагаются продавцами из Республики Башкортостан — 2,1%, Тюменской области — 2%.
Также продавцы Краснодарского края сегодня склонны к значительным уступкам — 2%. Что касается последнего, вероятно, столь резкое увеличение величины скидки в процессе сделки (в прошлом месяце было 1,5%) вызвано окончанием летнего сезона и снижением интереса к недвижимости в курортных регионах.
В Москве сбить цену на квартиру можно в среднем на 1,3%. Продавцы активно идут на снижение стоимости объекта в объявлении (до продажи и закрытия сделки), однако в процессе закрытия сделки снизить цену будет сложно, отмечают аналитики.
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Регионы с минимальным размером скидок на квартиры: Челябинская и Свердловская области, Красноярский край
Наименьшие значения скидок, как и по итогам сентября, встречаются в Челябинской области — 0,4%, Свердловской области — 0,6% и в Красноярском крае — 0,8%. Цена за кв. м по этим регионам также не снижается.
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