Жители Москвы смогут проверить законность апартаментов через чат-бот
Жители Москвы смогут проверять законность апартаментов при помощи чат-бота, который появится в 2023 году. Об этом сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
«Мы уже тестируем и в ближайшее время введем в эксплуатацию чат-бот, который будет призван информировать людей о законных и незаконных апартаментах. Мы эту тему на 2023 год для себя определяем как весьма актуальную», — сказал Бобров на пресс-конференции (его цитирует Интерфакс).
Благодаря чат-боту можно будет узнать, допускаются ли на объекте недвижимости временное проживание или апартаменты. Для этого достаточно будет ввести её адрес или кадастровый номер.
Проверка законности апартаментов началась в столице год назад с целью пресечения мошенничества. В Госинспекции разъясняли, что при выявлении незаконных апартаментов застройщику грозит административная ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка. В ряде случаев объект может быть признан самовольной постройкой.