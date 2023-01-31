Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
661

Жители Москвы смогут проверить законность апартаментов через чат-бот

Дата публикации: 31 янв 2023
Жители Москвы смогут проверить законность апартаментов через чат-бот

Жители Москвы смогут проверять законность апартаментов при помощи чат-бота, который появится в 2023 году. Об этом сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«Мы уже тестируем и в ближайшее время введем в эксплуатацию чат-бот, который будет призван информировать людей о законных и незаконных апартаментах. Мы эту тему на 2023 год для себя определяем как весьма актуальную», — сказал Бобров на пресс-конференции (его цитирует Интерфакс).

Благодаря чат-боту можно будет узнать, допускаются ли на объекте недвижимости временное проживание или апартаменты. Для этого достаточно будет ввести её адрес или кадастровый номер.

Проверка законности апартаментов началась в столице год назад с целью пресечения мошенничества. В Госинспекции разъясняли, что при выявлении незаконных апартаментов застройщику грозит административная ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка. В ряде случаев объект может быть признан самовольной постройкой.

Читайте также: Самовольная постройка: что это и как признать право собственности

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Центробанк подготовил законопроект о «самозапрете» на выдачу кредитов для защиты от мошенников
3K
На «Госуслугах» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия
16K
Как переселиться из аварийного дома
6K
Как купить комнату в коммунальной квартире или общежитии
31K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
18
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
825
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
118
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал