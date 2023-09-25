Жители Москвы оформили рекордный объем ипотеки в новостройках
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в августе 2023 года почти 10 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств. Об этом сообщил руководитель столичной службы Игорь Майданов.
«В августе 2023 года зарегистрировано 9 957 договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. Росреестр впервые фиксирует такой объем ипотечных сделок, оформленных за месяц на первичном рынке Москвы», — отметил Майданов.
Отмечается, что по сравнению с августом 2022 года количество ипотечных ДДУ выросло на 65%, а также в 2,3 раза против аналогичного периода 2021 года. Сравнительно с июлем 2023 года значение увеличилось на 42,1%.
«При этом доля ДДУ с кредитами в последний месяц лета стала максимальной за год, составив 60,8% от общего числа зарегистрированных сделок в новостройках», — добавили в Росреестре.
Между тем, с начала 2023 года было оформлено 53,3 тыс. ДДУ с привлечением ипотеки, что на 24,2% больше того же периода периода 2022 года. В структуре ДДУ при этом доля ипотечных соглашений достигла рекордного уровня — 55,8%.