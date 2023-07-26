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Жители Москвы, Башкортостана и Ленобласти чаще всех в России берут ипотеку на свой дом

Дата публикации: 26 июл 2023
Жители Москвы, Башкортостана и Ленобласти чаще всех в России берут ипотеку на свой дом

Москва, Башкортостан и Ленинградская область — регионы–лидеры по числу выданной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2023 году. Об этом сообщил директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов.

«Флагманами рынка ИЖС являются Москва и Ленобласть, на них приходится около 20% выдач. В топ-5 регионов — лидеров по выдаче ипотеки также вошли Башкирия, Татарстан и Саха. Это регионы, где активно развивается загородное строительство», — сказал Дмитрий Чернов на пресс-конференции.

Так, в столице с начала года было выдано 16,1% таких кредитов от общего объема, в Башкортостане и Ленинградской области — по 5,7% выдач, в Татарстан — 4,5%, в Республике Саха (Якутия) — 4,3% всех ипотечных выдач в ИЖС. В пятерку лидеров также вошел Краснодарский край — с долей выдачи 4%.

В топ-10 регионов по выдаче ипотеки в ИЖС вошли Приморье, Тюменская, Свердловская, Иркутская области и Удмуртия.

В июне Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС в июне 2023 года — банк выдал 8,7 тыс. кредитов на 39 млрд рублей. Это максимум за всё время действия программы. Аналитики Домклик прогнозируют, что по итогам 2023 года общий объём выдач банка на ИЖС достигнет 300 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем в 2022 году. 

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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