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Сбер в июне побил очередной рекорд по ИЖС, по итогам года выдачи ипотеки вырастут в 3 раза

Дата публикации: 06 июл 2023
Сбер в июне побил очередной рекорд по ИЖС, по итогам года выдачи ипотеки вырастут в 3 раза

Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в июне 2023 года — по данным Домклик, банк выдал 8,7 тыс. кредитов на 39 млрд рублей. Это максимум за всё время действия программы. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв на Финансовом Конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.    

Доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка, по данным Домклик, увеличилась в июне до 10,6%, в то время как в 2022 году доля жилищных кредитов на ИЖС в объёме выдач составляла 4−5%.

Аналитики Домклик прогнозируют, что по итогам 2023 года общий объём выдач банка на ИЖС достигнет 300 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем в 2022 году. Ожидается, что смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС будет продолжаться. Так, в 2021 году доля ипотек на строительство своего дома в общем объёме выданной ипотеки Сбером составляла 0,8%, в 2022 году она выросла до 4–5%, а в этом году превысила 10%.

Льготное ипотечные программы на ИЖС продолжают пользоваться высоким спросом у россиян. Так, доля программы «Господдержка» в общих выдачах ИЖС в июне, по данным Домклик, превысила 58%. Что касается «Семейной ипотеки», то ее доля составила 28%, а доли программ «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека IT» превысили 10% и 2% соответственно.

ИЖС — один из основных инструментов для улучшения жилищных условий россиян и точка роста жилищного строительства. Ввод жилья в этом сегменте растёт опережающими темпами.

Аналитики Домклик отмечают, что помимо интереса людей к частным домам, роль в повышении спроса также сыграла своевременная масштабная законодательная реформа. Например, было расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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