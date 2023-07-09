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Новости
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Жителей многоквартирных домов предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Дата публикации: 09 июл 2023
Жителей многоквартирных домов предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Мошенники стали использовать объявления о замене ключа от домофона с QR-кодом, который ведет на вредоносный сайт. С начала лета в России появилось более 10 таких сайтов, пишут «Известия».

Ссылки на них обычно размещают на рекламных листовках, которые клеят в подъездах многоквартирных домов. Чтобы люди перешли по QR-коду, мошенники сообщают, что в подъезде скоро заменят домофон, и чтобы заказать новые ключи, нужно перейти по ссылке.

Дальше открывается сайт, где нужно указать адрес и количество нужных ключей, и дается номер карты, куда нужно перевести деньги. Чтобы вызвать доверие, мошенники указывают внизу страницы реквизиты компаний, которые на самом деле занимаются обслуживанием домофонов.

Как уберечь себя от мошенников

Проверьте информацию о замене домофона у своей управляющей компании. Часто такие новости управляющая компания сообщает в своих чатах с жильцами, а оплата услуги, как правило, входит в квитанции за коммуналку.

Не переходите по сомнительным ссылкам и тем более не оставляйте там свои данные или реквизиты банковской карты.

Безопасный переход по QR-коду возможен только на официальных ресурсах, например в городских, банковских мобильных приложениях. Сканируйте QR-коды только с проверенных ресурсов.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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