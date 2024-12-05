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Жителей многоквартирных домов хотят оградить от навязанных услуг

Новости
Дата публикации: 05 дек 2024
724
Жителей многоквартирных домов хотят оградить от навязанных услуг

Правительство России предлагает запретить навязывать потребителям дополнительные платные услуги. В числе прочего речь о включении таковых в квитанции за ЖКУ без согласия жильцов и оформления соответствующих договоров. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Как отметили в кабмине, число обращений от жителей многоквартирных домов в Роспотребнадзор с 2022 года растет. Они жалуются на то, что с них берут плату за услуги, которые не относятся к коммунальным и услугам по содержанию и ремонту.

Речь о таких строках, как «телетрансляция», «страхование имущества», «консьерж», «кабельное телевидение» и другие. И в большинстве случаев эти услуги включают в платежки без согласия жильцов и оформления отдельных договоров.

При этом собственники, в том числе и пенсионеры, инвалиды, зачастую думают, что платят исключительно за ЖКУ. Вместе с тем выбрать для оплаты конкретные услуги (только жилищные или коммунальные, или дополнительные) технически невозможно.

Кабмин хочет исключить такие ситуации, поэтому разработал поправки в статью 16 закона «О защите прав потребителей». Так, он предлагает:

  • разрешить оказывать дополнительные услуги исключительно с согласия потребителя, которое должно быть оформлено в письменной форме;
  • дать собственникам право отказаться от навязанных дополнительных услуг, а если они оплачены — право вернуть уплаченную сумму;
  • запретить автоматическое проставление отметок о согласии гражданина на предоставление дополнительных услуг.
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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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