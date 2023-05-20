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Жильё для льготной аренды построят на Дальнем Востоке

Дата публикации: 20 мая 2023
Жильё для льготной аренды построят на Дальнем Востоке

Порядка 10 тыс. квартир построят в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках проекта по созданию рынка арендного жилья. Таким жильём на льготных условиях смогут воспользоваться молодые специалисты, студенты и профессионалы, востребованные в регионах ДФО, сообщили в правительстве России.

«Речь идёт о приобретении акций "ДОМ.РФ" за счёт средств Фонда национального благосостояния. На эти цели будет направлено 87 млрд рублей. Решение позволит "ДОМ.РФ" приобретать у застройщиков квартиры с готовой отделкой и мебелью, а затем передавать их в аренду региональным операторам программы», — говорится в сообщении.

Аренда таких квартир будет субсидироваться из федерального и регионального бюджетов. Это позволит в несколько раз снизить ежемесячные платежи.

Также в правительстве обсуждают идею о предоставлении субсидий молодым людям, которые копят на ипотеку. Такую идею предложил Минстрой.

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Аренда недвижимости
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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