Жильё для льготной аренды построят на Дальнем Востоке
Порядка 10 тыс. квартир построят в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках проекта по созданию рынка арендного жилья. Таким жильём на льготных условиях смогут воспользоваться молодые специалисты, студенты и профессионалы, востребованные в регионах ДФО, сообщили в правительстве России.
«Речь идёт о приобретении акций "ДОМ.РФ" за счёт средств Фонда национального благосостояния. На эти цели будет направлено 87 млрд рублей. Решение позволит "ДОМ.РФ" приобретать у застройщиков квартиры с готовой отделкой и мебелью, а затем передавать их в аренду региональным операторам программы», — говорится в сообщении.
Аренда таких квартир будет субсидироваться из федерального и регионального бюджетов. Это позволит в несколько раз снизить ежемесячные платежи.
Также в правительстве обсуждают идею о предоставлении субсидий молодым людям, которые копят на ипотеку. Такую идею предложил Минстрой.