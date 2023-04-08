7 советов от риелторов тем, кто хочет снять квартиру
Собрали несколько важных рекомендаций от профессиональных риелторов, которые помогут снять квартиру безопасно.
1. Низкая стоимость аренды — повод насторожиться
Если вам попался замечательный арендодатель, сдающий приличную квартиру за неприлично низкую цену, вероятнее всего, вас где-то обманывают.
Реальные арендодатели внимательно изучают ситуацию и не устанавливают цену ниже рыночной. По Москве, к примеру, минимальная планка на аренду однокомнатной квартиры сейчас стартует от 25 000 рублей.
2. Не спешите оставлять задаток
Не торопитесь вносить аванс за понравившуюся квартиру сразу же во время просмотра.
Во-первых, вполне возможно, что уже завтра найдется вариант, который подойдет вам больше. Во-вторых, нельзя быть уверенным, что перед вами находится именно собственник квартиры. И как вы потом собираетесь возвращать аванс?
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3. Документы — это главное
Здесь вам пригодятся максимум внимательности и концентрации. Арендодатель обязан показать вам оригиналы паспорта и свидетельства о собственности на квартиру.
Не соглашайтесь на копии и ламинированные документы — по таким бумажкам мошенники часто сдают квартиры одновременно нескольким арендаторам.
4. Арендуйте по договору
Договор аренды — ваша защита и опора в случае конфликтов и форс-мажоров. Он четко регламентирует права и обязанности каждой из сторон.
Обычно в договоре прописываются данные владельца или владельцев квартиры, точный адрес, период аренды, сроки оплаты и ее формы, а также дополнительные расходы, которые могут возникнуть, например, в экстренных ситуациях (при затоплении, пожаре).
Запомните: если договора нет, ваш шанс оказаться обманутым увеличивается в разы. Устные договоренности должны иметь письменное подтверждение, в противном случае нет гарантий, что они будут соблюдены.
5. Безналичная оплата — это хорошо
Внося платежи по безналичному расчету, вы фактически подтверждаете, что оплата произведена.
При возникновении конфликтов вы всегда сможете предъявить это как доказательство. К тому же, безнал — это удобно. Если рассчитываетесь наличными, обязательно берите расписки.
6. Сделайте опись имущества
Перед заключением договора аренды внимательно осмотрите квартиру и оцените ее состояние. Затем в свободной форме или на специальном бланке акта составьте список мебели, бытовой техники и других ценных вещей, которые находятся в квартире.
Если что-то не работает или повреждено, обязательно укажите и это. Так вы подстрахуетесь от необоснованных претензий собственника.
7. Риелтор — не тот, на ком нужно экономить
Отказываясь от услуг риелтора из соображений экономии, вы рискуете потерять больше, чем сберечь. Профессионал лучше и быстрее ориентируется на рынке и знает большинство мошеннических схем.
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К тому же, он сэкономит ваше время на поиск объявлений и коммуникации с арендодателями, возьмет на себя проверку и подготовку документов. Как правило, агентства оценивают свои услуги в сумму, равную 50% от месячной арендной платы.