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7 советов от риелторов тем, кто хочет снять квартиру

Дата публикации: 08 апр 2023
7 советов от риелторов тем, кто хочет снять квартиру
Содержание

Собрали несколько важных рекомендаций от профессиональных риелторов, которые помогут снять квартиру безопасно.

1. Низкая стоимость аренды — повод насторожиться

Если вам попался замечательный арендодатель, сдающий приличную квартиру за неприлично низкую цену, вероятнее всего, вас где-то обманывают.

Реальные арендодатели внимательно изучают ситуацию и не устанавливают цену ниже рыночной. По Москве, к примеру, минимальная планка на аренду однокомнатной квартиры сейчас стартует от 25 000 рублей.

2. Не спешите оставлять задаток

Не торопитесь вносить аванс за понравившуюся квартиру сразу же во время просмотра.

Во-первых, вполне возможно, что уже завтра найдется вариант, который подойдет вам больше. Во-вторых, нельзя быть уверенным, что перед вами находится именно собственник квартиры. И как вы потом собираетесь возвращать аванс?

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3. Документы — это главное

Здесь вам пригодятся максимум внимательности и концентрации. Арендодатель обязан показать вам оригиналы паспорта и свидетельства о собственности на квартиру.

Не соглашайтесь на копии и ламинированные документы — по таким бумажкам мошенники часто сдают квартиры одновременно нескольким арендаторам.

4. Арендуйте по договору

Договор аренды — ваша защита и опора в случае конфликтов и форс-мажоров. Он четко регламентирует права и обязанности каждой из сторон.

Обычно в договоре прописываются данные владельца или владельцев квартиры, точный адрес, период аренды, сроки оплаты и ее формы, а также дополнительные расходы, которые могут возникнуть, например, в экстренных ситуациях (при затоплении, пожаре).

Запомните: если договора нет, ваш шанс оказаться обманутым увеличивается в разы. Устные договоренности должны иметь письменное подтверждение, в противном случае нет гарантий, что они будут соблюдены. 

5. Безналичная оплата — это хорошо

Внося платежи по безналичному расчету, вы фактически подтверждаете, что оплата произведена.

При возникновении конфликтов вы всегда сможете предъявить это как доказательство. К тому же, безнал — это удобно. Если рассчитываетесь наличными, обязательно берите расписки.

6. Сделайте опись имущества

Перед заключением договора аренды внимательно осмотрите квартиру и оцените ее состояние. Затем в свободной форме или на специальном бланке акта составьте список мебели, бытовой техники и других ценных вещей, которые находятся в квартире. 

Если что-то не работает или повреждено, обязательно укажите и это. Так вы подстрахуетесь от необоснованных претензий собственника. 

7. Риелтор — не тот, на ком нужно экономить

Отказываясь от услуг риелтора из соображений экономии, вы рискуете потерять больше, чем сберечь. Профессионал лучше и быстрее ориентируется на рынке и знает большинство мошеннических схем.

Читайте также:Зачем нужен риелтор?

К тому же, он сэкономит ваше время на поиск объявлений и коммуникации с арендодателями, возьмет на себя проверку и подготовку документов. Как правило, агентства оценивают свои услуги в сумму, равную 50% от месячной арендной платы.

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Аренда недвижимости
Аренда недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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