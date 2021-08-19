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Недвижимость
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Как снять квартиру: 8 полезных советов

Дата публикации: 19 авг 2021
Как снять квартиру: 8 полезных советов
Содержание

У аренды недвижимости есть плюсы — удобная локация, желаемый комфорт без тягот ремонта, возможности разделить оплату с соседями, а также быстро переехать. Разрабатываем план, который поможет найти и снять жилье по душе. 

Соотнесите бюджет с приоритетами

Проанализируйте свой образ жизни и определите составляющие вашего комфорта, стоимость которых надо учесть в бюджете жилья. В отличии от приобретаемой арендуемая недвижимость позволяет выбрать близкий к работе и более дорогой район, пожить в  нестандартных планировках, зданиях и интерьерах, перебраться в центр города или к природе. 

Заложите время на поиски

Будет хорошо иметь в запасе несколько недель до ориентировочной даты въезда в квартиру. Так вы сможете спокойно смотреть понравившиеся варианты, выбирать и исследовать районы будущего жилья.

Узнайте о планах и ожиданиях собственника

Уточните, как давно сдается квартира, планируется ли ее продавать, предпочтительный способ оплаты, отношение собственника к детям, домашним животным и гостям, а также возможность вывоза ненужной мебели и вещей, проведения ремонта в счет оплаты. Обсудите, будет ли арендодатель приходить проверять квартиру и как часто. 

Читайте также: «Как собственники квартир и арендаторы обманывают друг друга»

Что делать, если собственник не доверяет вам

Зачастую владельцы неохотно сдают свою недвижимость студентам, фрилансерам, людям с детьми и животными. 

Есть несколько вариантов решения возникшей проблемы. В первую очередь предложить собственнику увеличить обеспечительный платеж, который обезопасит владельца недвижимости, покажет серьезность намерений и платежеспособность арендатора. Если на протяжении длительного времени человеку так и не удается снять квартиру самостоятельно, то он может обратиться к агенту по недвижимости, который будет искать жилье через профессиональных рантье. Другое решение  — пересмотреть формат аренды. Рынок развивается, и сейчас есть возможность выбрать альтернативу квартире. Например, апарт-отель или коливинг, где вообще не придется взаимодействовать с собственником.

Как снять квартиру: 8 полезных советов №1
Игорь Горский
Президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Проверьте документы

Обязательно проверьте оригиналы паспорта владельца квартиры и свидетельства о собственности. Попросите показать вам свежую выписку из ЕГРН и справку об отсутствии долга по коммунальным платежам.

Не забудьте также удостовериться, что ключи подходят к дверному замку, у вас есть доступ к шлагбауму и код домофона. 

Читайте также:«Аренда квартиры: что проверить перед тем, как снять» 

Поговорите с соседями

В лифте и у подъезда пообщайтесь с потенциальнымы соседями, узнайте об атмосфере в доме, шумных жильцах, тараканах, мусоропроводе, парковочных местах и предстоящем ремонте здания.

Вы также можете получить дополнительную информацию на Домклик. Для этого нужно ввести адрес дома и посмотреть раздел «Отзывы». 

Доберитесь до квартиры обычным маршрутом

Отправляйтесь на просмотр в то же время и тем же путем, которым планируете делать это в будущем. Переполненный транспорт и дополнительные 500 метров до метро не исчезнут после заезда в квартиру мечты. 

Разберитесь в договоре

Внимательно прочтите договор. Лучше, если вам пришлют его заранее. Проверьте, чтобы данные в нем совпадали с документами собственника. 

Особое внимание обратите на такие пункты, как:

  • выезд из квартиры раньше завершения срока договора
  • оплата ремонта сантехники, отопления, крупной бытовой техники и т.п.
  • ответственность в случае форс-мажорных ситуаций 
  • порядок оплаты аренды

Совместно с собственником составьте опись имущества. Подпишите документы. 

Снять квартиру

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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