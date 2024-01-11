«Зеленый» стандарт для капремонта домов появится в России в 2024 году
В этом году планируется разработать «зеленый» стандарт для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил директор Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Андрей Копытин.
«В планах на этот год разработка "зеленого" стандарта для капитального ремонта многоквартирных домов. Параллельно идет процесс создания "зеленых" стандартов, устанавливающих критерии проектирования "зеленых" зданий. В частности, начата разработка аналогичного стандарта для индивидуального жилищного строительства», — сказал Копытин «Интерфаксу».
Он отметил, что с внедрением «зеленых» стандартов эксплуатация жилья станет дешевле за счет более эффективного использования ресурсов.
По словам Копытина, одновременно с этим власти смогут уменьшить нагрузку на инженерные сети, перенаправить инфраструктуру на дополнительные проекты, снизить выбросы углекислого газа, а также развивать рынок высокотехнологичных строительных материалов, технологий и оборудования.