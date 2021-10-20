Как купить или арендовать экологичное жилье
Какие слова у вас ассоциируются с домом? Скорее всего, уют, безопасность, комфорт, спокойствие. Однако при выборе квартиры мы часто игнорируем параметры, которые напрямую влияют на самочувствие в новом жилье. И речь не о дизайне, удобстве мебели или этаже, а об экологических характеристиках квартиры.
Экологические правила при выборе жилья
Есть несколько общих правил при выборе жилья — неважно, покупаете вы его или планируете арендовать, первичное оно или вторичное.
• Экологическая обстановка в районе. На нее влияют такие параметры, как количество зеленых насаждений, плотность населения, загруженность дорог, воздействие объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) и т.д.
• Близость к объектам НВОС. К ним относятся: промышленные предприятия, объекты теплоэнергетики, АЗС и другие. Важно, чтобы ваш будущий дом находился минимум в 1 км от них.
• Многополосные дороги. Транспортная доступность ЖК — важный параметр при поиске квартиры, но слишком близкое расположение может быть опасно. Постарайтесь найти жилье хотя бы в 500 м от 4-х полосных дорог.
• Сотовые вышки. Сложно найти объекты, вокруг которых было бы столько мифов. На самом деле они не так опасны, как принято считать, но воздействовать на организм все же могут. Убедитесь, что вышка стоит не ближе 75 м от дома, а ее панели расположены не на одной высоте с вашим этажом.
Как выбрать экологичную новостройку
У квартиры в новостройке есть несколько неоспоримых плюсов: вы можете самостоятельно контролировать не только качество ремонтных работ, но и экологичность отделочных материалов, планировку и другие важные для комфорта и безопасности параметры. Но есть характеристики, о которых нельзя узнать без специальной проверки.
• Уровень радиации. Казалось бы, откуда в новой квартире радиация? Например, от строительных конструкций. Источниками радиации также могут быть гранит, кирпич, бывшие свалки с радиоактивными отходами, выделения газа радона из почвы и т.д.
Без специальных приборов заметить или почувствовать радиацию невозможно — ее эффект накопительный. Мгновенно кашель, головная боль или слезоточивость не появится, но вот в долгосрочной перспективе превышения радиационного фона повысят риск онкологии, нарушения обмена веществ и заболеваний половой системы.
• Уровень шума. Иметь ТЦ, дорогу, метро или продуктовый магазин рядом с домом — удобно. При этом все эти «блага цивилизации» бывают источниками шума. «Шум можно и потерпеть — метро рядом с домом важнее», — возразите вы.
Но на самом деле влияние шума и инфразвука очень часто недооценивают. Раздражающее жужжание соседних стройки или шоссе могут негативно воздействовать на психику, нервную и сердечно-сосудистую системы. Как результат — частые головные боли, бессонницы, изменение артериального давления и частоты сердечного ритма.
• Звукоизоляция. Согласитесь, нет ничего хуже, чем всю ночь не спать, потому что сосед устроил вечеринку с караоке и танцами или затеял громкий спор с женой. Реалити-шоу — это, конечно, популярный жанр, но основная прелесть в том, что его можно выключить. С соседями такой фокус не пройдет, поэтому лучше заранее проверить звукоизоляцию, качество стен, потолков и вентиляций, чтобы потом не быть невольным слушателем всех разговоров в доме.
• Химический анализ атмосферного воздуха. К сожалению, расположение дома в экологически благополучном районе не всегда гарантирует чистоту воздуха вокруг конкретного здания. Некоторые объекты НВОС могут влиять только на ближайшие кварталы.
• Уровень электромагнитного излучения. Это исследование для тех, у кого рядом с домом есть потенциальные источники излучения. К ним относятся ЛЭП, сотовые вышки в радиусе 75 м, трансформаторные подстанции и радио- и телеантенны.
Как выбрать эколгичное вторичное жилье
При покупке «вторички» не надо ждать окончания строительства и беспокоиться о ремонте — приглашать друзей на новоселье можно сразу после оформления документов.
При этом квартира может оказаться с «сюрпризами», не всегда приятными. Чтобы потом не жалеть о покупке или аренде, советуем сразу проверить ваши потенциальные квадратные метры по следующим параметрам.
• Уровень радиации. Да, мы уже упоминали этот пункт ранее, но здесь есть дополнительные факторы риска. Например, раритетные вещи: нефритовые шкатулки, урановая посуда, предметы со светящейся краской и т.д.
• Комплексный анализ воздуха. В квартире с уже готовым ремонтом источниками загрязнения воздуха могут быть не только автомагистрали или заводы поблизости, но и…отделочные материалы. Плинтуса, натяжные потолки, краска, шпаклевка, ламинат и т.д. могут выделять токсичные вещества. Чтобы потом не бороться с регулярной головной болью, слабостью, симптомами аллергии и раздражением дыхательных путей, советуем заранее проверить воздух в потенциальной квартире.
• Уровень электромагнитного излучения. Источниками ЭМИ могут быть повседневные вещи, без которых мы не представляем свой комфорт: бытовая техника, теплые полы, wi-fi, электропроводка и т.д. Кроме того, к нам часто обращаются из-за плохого самочувствия, причиной которого оказывается подъездная электрощитовая, вмонтированная в стену квартиры. В шапочке из фольги ходить мы вам не предлагаем, но вот провести замеры уровня электромагнитного излучения лишним не будет.
• Микробиология. Кажется, пандемия научила нас дезинфицировать все, что только попадается на глаза. Уверены, что при заселении во «вторичку» вы тщательно уберетесь и обработаете все поверхности.
Да и покупать квартиру с плесенью на стенах вы наверняка не станете. Но иногда бактерии не видно невооруженным глазом. Например, споры плесени могут прятаться в оконных рамах или сантехнике. А длительное использование кондиционеров без замены фильтров также способствует появлению дома вредных бактерий и снижению качества воздуха.
• Анализ уровня шума и инфразвука. Жужжание холодильника и СВЧ-печи, фоновый шум кондиционера и компьютерного узла, тиканье часов — прислушайтесь, сколько посторонних звуков мы игнорируем каждый день.
Если шумы превышают нормативы, они могут негативно повлиять на наши слуховой и вестибулярный анализаторы и нервную систему. Поэтому при покупке вторичного жилья лучше проверить этот параметр и при необходимости заменить некоторую бытовую технику или элементы декора.
Список параметров получится не маленький, но не пугайтесь! Большинство замеров можно провести быстро, получить результаты и рекомендации специалистов прямо на месте. Зато вы будете полностью уверены в безопасности здоровья дома, а плохое самочувствие не помешает наслаждаться новым жильем.