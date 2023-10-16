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Россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе ЖК

Дата публикации: 16 окт 2023
Россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе ЖК
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Домклик опросил покупателей квартир, чтобы узнать основные критерии, которые влияют на выбор жилого комплекса (ЖК). Оказалось, что ключевые факторы меняются в зависимости от класса жилья, но сильнее всего на выбор влияют: расположение и транспортная доступность, этап строительства дома и экологичность района.

В ходе опроса респонденты определяли важность для себя следующих критериев:

  • репутация и надёжность застройщика
  • расположение и транспортная доступность
  • инфраструктура в ЖК или рядом с ним (магазины, кафе и рестораны, ТЦ)
  • этап строительства дома в момент покупки
  • экологичность района (зелёные зоны, отсутствие производств)
  • социальная инфраструктура (школы, детские сады, поликлиники)
  • соседи и аудитория района в целом
  • тип дома и качество материалов
  • разнообразие планировок и отделки
  • уровень безопасности (закрытый двор, охрана)
  • этажность, вид из окон
  • перспективы развития района и кварталов вокруг ЖК
  • близость к центру или природным объектам (лес, озеро, река)
  • обустроенность территории и общественных пространств

Каждый критерий получил вес важности: чем выше значение, тем выше приоритет для покупателя.

Все сегменты жилья

В целом, независимо от сегмента ЖК, покупатели выбирают жильё в первую очередь по удобству расположения и транспортной доступности. В сегментах эконом, комфорт и бизнес этот критерий занял первую строчку, а вот в премиум разделил второе место с критерием «экологичность района».

На первое место покупатели квартир премиум поставили репутацию и надёжность застройщика. Этот показатель вошёл в число наиболее значимых и в других сегментах.

Многие респонденты отметили важность этапа строительства, на котором находится дом в момент покупки, и экологии района. Распределение остальных критериев зависит от класса недвижимости.

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Эконом

В классе «эконом» в тройку лидеров также вошли этап строительства и надёжность застройщика. Далее идут: экология района, близость к центру или природным объектам (лесам, озёрам или рекам), социальная инфраструктура (школы, детские сады и поликлиники) и перспективы развития района и кварталов вокруг ЖК.

Меньше всего голосов набрали разнообразие планировок и отделки, а также соседи и аудитория района.

Комфорт

Для покупателей жилья класса «комфорт» наряду с удобным расположением и транспортной доступностью важнее всего репутация и надёжность застройщика и этап строительства дома. Им уступают такие приоритеты, как перспективы развития района и кварталов вокруг ЖК, экология района, инфраструктура и социальная инфраструктура, близость к центру или природным объектам, обустроенность территории и общественных пространств.

На последние по значимости места респонденты поставили разнообразие планировок и отделки, а также аудиторию района.

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Бизнес

В классе «бизнес» второе место занимает расположение дома близко к центру или рядом с лесом, озером, рекой, а этап строительства замыкает тройку лидеров. Также в числе важных факторов: репутация застройщика, уровень безопасности, перспективы развития района и кварталов вокруг ЖК, инфраструктура, экологичность района.

В аутсайдерах рейтинга — аудитория района, разнообразие планировок и отделки.

Премиум

В премиум второе место разделили два фактора: удобное расположение и транспортная доступность и экологичность района. На третьем месте — обустроенность территории и общественных пространств.

Для покупателей также важны тип дома и качество материалов, уровень безопасности и близость к центру или природным объектам. Значимость этих критериев они оценили примерно одинаково.

Наименее значимы разнообразие планировок и отделки, этап строительства дома и социальная инфраструктура.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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