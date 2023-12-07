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Эксперты назвали самые экологичные районы Москвы

Дата публикации: 07 дек 2023
Эксперты назвали самые экологичные районы Москвы

Экологическая обстановка в Новой Москве по итогам 2023 года оказалась лучше, чем в других локациях столицы. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные экологической компании EcoStandard group.

Речь идет о поселениях Вороновское, Киевский, Кленовское, Роговское, Новофедоровское, Первомайское, Михайлово-Ярцевское. Специалисты EcoStandard group сделали такой вывод, проанализировав обстановку во всех районах столицы. Они оценивали в том числе их площадь, плотность населения, наличие рядом парков, водоемов, промышленных зон и аэропортов.

Внутри МКАДа статус экологичного получили районы Крылатское, Измайлово, Ясенево, Восточное Измайлово, Метрогородок, Кузьминки и Орехово-Борисово Северное.

Эксперты определили и самые неэкологичные локации. Такими оказались районы Бутырский, Нижегородский, Западное Дегунино, Капотня и Соколиная Гора.

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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