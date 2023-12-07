Эксперты назвали самые экологичные районы Москвы
Экологическая обстановка в Новой Москве по итогам 2023 года оказалась лучше, чем в других локациях столицы. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные экологической компании EcoStandard group.
Речь идет о поселениях Вороновское, Киевский, Кленовское, Роговское, Новофедоровское, Первомайское, Михайлово-Ярцевское. Специалисты EcoStandard group сделали такой вывод, проанализировав обстановку во всех районах столицы. Они оценивали в том числе их площадь, плотность населения, наличие рядом парков, водоемов, промышленных зон и аэропортов.
Внутри МКАДа статус экологичного получили районы Крылатское, Измайлово, Ясенево, Восточное Измайлово, Метрогородок, Кузьминки и Орехово-Борисово Северное.
Эксперты определили и самые неэкологичные локации. Такими оказались районы Бутырский, Нижегородский, Западное Дегунино, Капотня и Соколиная Гора.