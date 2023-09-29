Застройщиков могут обязать строить жильё для мигрантов
Застройщиков, у которых работают мигранты, обяжут обеспечивать их жильём на время работы. Как отмечают авторы инициативы, сейчас мигранты живут в «вагончиках» прямо на стройке, которые не подходят для нормальной жизни. Законопроект, подготовленный комитетом по строительству и ЖКХ, внесут в Госдуму осенью, передают Известия.
Речь идет о строительстве общежитий, домов и аренды жилья, основное требование — временная регистрация по месту жительства.
«Сейчас нередко трудовых мигрантов десятками заселяют в не подходящие для нормальной жизни вагончики, не регистрируют и не контролируют, — указал один из разработчиков документа Сергей Колунов. — Поэтому происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно».
Отмечается, что за нарушение норм закона может грозить штраф для должностных лиц от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. Кроме того, в отношении компаний может применяться административное приостановление деятельности на срок от 30 до 90 суток.
Если мигрант снимает квартиру или комнату самостоятельно, то переселяться в жильё от застройщика ему необязательно.
Проект закона связан с улучшением качества жизни трудовых мигрантов, а также обусловлен необходимостью усиления контроля за приглашенными работниками.