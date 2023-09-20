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Посуточную аренду жилья узаконят в России

Дата публикации: 20 сен 2023
Посуточную аренду жилья узаконят в России

В России появится закон, регламентирующий правила посуточной аренды жилья. Соответствующие нововведения Минстроя поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, с которыми ознакомились Известия.

В 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы, в то же время статус краткосрочной аренды остался не уточнен. В связи с этим в Жилищном кодексе предлагается четко прописать, что сдача жилья разрешена при условии «соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества».

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, важность инициативы обусловлена экономическим фактором, поскольку рынок посуточной аренды сейчас присутствует, но налоги не платятся.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук пояснил, что сдавать квартиру в аренду — это неотъемлемое право собственника распоряжаться своих имуществом, а законопроект призван устранить неясность после запрета хостелов.

Читайте также: Посуточная аренда: как правильно сдавать недвижимость на короткий период

Аренда недвижимости
Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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