Посуточную аренду жилья узаконят в России
В России появится закон, регламентирующий правила посуточной аренды жилья. Соответствующие нововведения Минстроя поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, с которыми ознакомились Известия.
В 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы, в то же время статус краткосрочной аренды остался не уточнен. В связи с этим в Жилищном кодексе предлагается четко прописать, что сдача жилья разрешена при условии «соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества».
По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, важность инициативы обусловлена экономическим фактором, поскольку рынок посуточной аренды сейчас присутствует, но налоги не платятся.
Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук пояснил, что сдавать квартиру в аренду — это неотъемлемое право собственника распоряжаться своих имуществом, а законопроект призван устранить неясность после запрета хостелов.