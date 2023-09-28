Центробанк дал прогноз по ключевой ставке в 2024 году
Банк России ожидает в 2024 году среднюю ключевую ставку в районе 11,5-12,5%. ЦБ также предполагает, что цель по инфляции в 4% будет достигнута в следующем году, заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
«Ожидаем, что средняя ключевая ставка составит в следующем году 11,5-12,5%. Таким образом, постепенно ситуация для ипотеки будет улучшаться», — сказала она.
«Часто ведутся дискуссии, есть ли у нас "пузырь" в ипотеке. Здесь наша позиция такая, что "пузыря" сейчас нет, но есть некоторые дисбалансы, которые мы должны постепенно устранять с тем, чтобы у нас ипотека оставалась очень качественной», — отметили в ЦБ.
«Ипотечный пузырь» — это ситуация на ипотечном рынке, когда быстрые темпы роста ссуд на жилье приводят к существенным рискам на рынке недвижимости.
Ранее Домклик писал, что Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых. По данным ЦБ, цель по инфляции в 4% предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Как уточнял регулятор, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приняты с учетом инфляционных ожиданий, перестройки экономики, а также после оценки внутренних и внешних рисков.