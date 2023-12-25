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В 2023 году Сбер выдал в 2 раза больше льготной ипотеки, чем в прошлом году

Дата публикации: 25 дек 2023
В 2023 году Сбер выдал в 2 раза больше льготной ипотеки, чем в прошлом году
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Клиенты Сбера с января по неполный декабрь 2023 года оформили 570 тыс. ипотечных кредитов по льготным программам — это более чем в 2 раза превышает количество выдач льготной ипотеки Сбера за весь прошлый год. Об этом в интервью Forbes рассказал директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи.

Ключевым драйвером спроса в этом году, безусловно, выступила льготная ипотека.

Процент выдач по льготным программам находится на рекордно высоком уровне и, по данным на ноябрь, приближается к 60%. Для сравнения, весной 2022 года, в период первого резкого повышения ключевой ставки, процент льготной ипотеки оставался ниже 50%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Самые востребованные льготные программы

Лидер среди льготных программ — «Господдержка». По данным ноября, на неё приходилось 1/4 всех ипотечных сделок.

Также востребована «Семейная ипотека». Благодаря расширению условий в начале года (программу распространили на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет), доля выдач выросла с 8% до 23% в третьем квартале.

Спрос на IT-ипотеку также заметно вырос: количество выдач в месяц не опускалось с марта ниже 1 тыс., а в сентябре превысило 3 тыс.

Растет спрос на ИЖС

Рост спроса на кредитование ИЖС — еще один из ключевых трендов 2023 года, отметил Алексей Лейпи.

В начале 2023-го прогноз по ИЖС по итогам года был на уровне 200 млрд рублей. А теперь, по оценке банка, — около 500 млрд рублей. Это примерно почти в 5 раз превышает показатель 2022 года и в 18 раз — показатель 2021 года.

Напомним, что с 23 декабря Правительство России изменило условия по льготным программам ипотеки. Основные изменения затронули программу «Господдержка». Первоначальный взнос по программе вырос до 30%, а максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов страны — 6 млн рублей.

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Новости
Новости Сбера
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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