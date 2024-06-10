Девелоперов хотят обязать сносить долгострои
Депутаты разработали ряд законопроектов, которые в том числе обязывают застройщиков сносить дома, не построенные в срок. Об этом пишут «Известия».
Речь идет о случаях, когда закончилась аренда участка, на котором расположен недострой.
Документ дополняет статью 239.1 Гражданского кодекса положениями, согласно которым застройщик должен «освободить земельный участок от такого объекта, привести его в первоначальное состояние и вернуть арендодателю».
Авторы законопроекта рассчитывают, что это будет стимулировать девелоперов вовремя завершать стройку и не допускать появления долгостроев.
Вместе с тем в статье 39.6 Земельного кодекса хотят закрепить возможность предоставления участка в аренду без проведения торгов, если дом готов не менее чем на 90%. Срок аренды составит не более одного года — за это время девелопер должен полностью закончить работы, считают депутаты.
Инициативу поддержали в Росреестре. «Законопроект необходим для устранения пробела в законодательстве. Содержание долгостроя можно быть и убыточно, и опасно. Убыточно, поскольку объект не приносит прибыли его владельцу ввиду того, что его невозможно эксплуатировать, а опасно в связи с тем, что стройплощадка может быть не огорожена и заброшена», — заявил газете статс-секретарь руководителя ведомства Алексей Бутовецкий.
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