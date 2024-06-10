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Девелоперов хотят обязать сносить долгострои

Дата публикации: 10 июн 2024
Девелоперов хотят обязать сносить долгострои

Депутаты разработали ряд законопроектов, которые в том числе обязывают застройщиков сносить дома, не построенные в срок. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о случаях, когда закончилась аренда участка, на котором расположен недострой.

Документ дополняет статью 239.1 Гражданского кодекса положениями, согласно которым застройщик должен «освободить земельный участок от такого объекта, привести его в первоначальное состояние и вернуть арендодателю».

Авторы законопроекта рассчитывают, что это будет стимулировать девелоперов вовремя завершать стройку и не допускать появления долгостроев.

Вместе с тем в статье 39.6 Земельного кодекса хотят закрепить возможность предоставления участка в аренду без проведения торгов, если дом готов не менее чем на 90%. Срок аренды составит не более одного года — за это время девелопер должен полностью закончить работы, считают депутаты.

Инициативу поддержали в Росреестре. «Законопроект необходим для устранения пробела в законодательстве. Содержание долгостроя можно быть и убыточно, и опасно. Убыточно, поскольку объект не приносит прибыли его владельцу ввиду того, что его невозможно эксплуатировать, а опасно в связи с тем, что стройплощадка может быть не огорожена и заброшена», — заявил газете статс-секретарь руководителя ведомства Алексей Бутовецкий.

Читайте также: Что делать, если застройщик вовремя не сдает дом

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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