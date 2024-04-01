В Минстрое объяснили запрет на штрафы для застройщиков
Временное освобождение застройщиков от выплаты неустоек за несданные объекты должно снизить финансовую нагрузку на них и защитить интересы дольщиков. Об этом заявили в пресс-службе Минстроя.
В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым вернул мораторий на начисление неустойки девелоперам за несданные вовремя объекты. Он будет действовать до конца 2024 года.
«В рамках постановления будет реализован комплекс мер поддержки социально-экономического характера, который даст возможность снизить финансовую нагрузку на застройщиков и защитить интересы участников долевого строительства», — рассказали в Минстрое.
В ведомстве отметили, что этот механизм должен снизить риски банкротства застройщиков, а это, в свою очередь, позволит вовремя строить дома и выдавать ключи. Мера также должна предотвратить появление новых обманутых дольщиков, добавили в пресс-службе.
Подобные правила действовали во время коронавируса, а также с 29 марта 2022 года до 1 июля 2023-го в качестве меры поддержки.
«В совокупности действие моратория позволило застройщикам завершить строительно-монтажные работы собственными силами без процедуры признания несостоятельности (банкротства), а также без применения механизмов публично-правовой компании Фонд развития территорий», — подытожили в пресс-службе.