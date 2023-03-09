Застройщики в России получат льготные кредиты на развитие производства стройматериалов
Программу кредитования застройщиков на развитие собственного производства стройматериалов и техники запустят в России в 2023 году. Об этом сообщил первый замглавы Минстроя Александр Ломакин.«Вместе с институтом развития "ВЭБ.РФ" мы проработали долгосрочную программу льготного кредитования для таких компаний, она сейчас проходит согласование в Минфине, поскольку "ВЭБ.РФ", скорее всего, потребуются средства на субсидирование процентной ставки. В целом стоит задача запустить эту программу в 2023 году», — сказал Ломакин РИА Недвижимость.Он уточнил, что первые кредиты девелоперы могут получить уже в начале второго полугодия 2023 года.Помимо этого, застройщикам могут начать компенсировать затраты на расселение аварийного жилья в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Он уже реализуется в десяти регионах России — в Мурманской области, Марий Эл, Якутии, Красноярском крае.«Мы также законодательно предусмотрели возможность выплаты компенсаций затрат инвесторам на расселение аварийного жилья. В таком случае финансовая модель позволяет получить прибыль застройщику и делает проект КРТ намного привлекательнее. Конечно, это недостаточные объемы. Сегодня мы постоянно говорим субъектам о необходимости информировать инвесторов об имеющихся инструментах господдержки и наращиванию темпов комплексного развития именно жилой застройки», — отметил Ломакин.