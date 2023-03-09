Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Застройщики в России получат льготные кредиты на развитие производства стройматериалов

Дата публикации: 09 мар 2023
Застройщики в России получат льготные кредиты на развитие производства стройматериалов

Программу кредитования застройщиков на развитие собственного производства стройматериалов и техники запустят в России в 2023 году. Об этом сообщил первый замглавы Минстроя Александр Ломакин.«Вместе с институтом развития "ВЭБ.РФ" мы проработали долгосрочную программу льготного кредитования для таких компаний, она сейчас проходит согласование в Минфине, поскольку "ВЭБ.РФ", скорее всего, потребуются средства на субсидирование процентной ставки. В целом стоит задача запустить эту программу в 2023 году», — сказал Ломакин РИА Недвижимость.Он уточнил, что первые кредиты девелоперы могут получить уже в начале второго полугодия 2023 года.Помимо этого, застройщикам могут начать компенсировать затраты на расселение аварийного жилья в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Он уже реализуется в десяти регионах России — в Мурманской области, Марий Эл, Якутии, Красноярском крае.«Мы также законодательно предусмотрели возможность выплаты компенсаций затрат инвесторам на расселение аварийного жилья. В таком случае финансовая модель позволяет получить прибыль застройщику и делает проект КРТ намного привлекательнее. Конечно, это недостаточные объемы. Сегодня мы постоянно говорим субъектам о необходимости информировать инвесторов об имеющихся инструментах господдержки и наращиванию темпов комплексного развития именно жилой застройки»,  — отметил Ломакин.

Партнеры
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Застройщики в России начнут использовать технологию инфомоделирования с 2024 года
731
Ипотека от 1% и ниже: как застройщики субсидируют ставку банка
222K
Глава Центробанка: ограничения по ипотеке со ставками до 0,1% вступят в силу с 2023 года
6K
Минстрой рекомендовал застройщикам ввести другие программы вместо ипотеки под 0,1%
7K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
27
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
860
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал