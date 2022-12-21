Застройщики в России начнут использовать технологию инфомоделирования с 2024 года
Застройщики в России начнут с 1 июля 2024 года применять технологии информационного моделирования (BIM-технологии) при реализации крупных проектов долевого строительства, сообщили в пресс-службе правительства страны.
Речь идёт о многоквартирных домах и объектах необходимой для них инфраструктуры, которые строятся с привлечением средств дольщиков.
«Решение позволит отслеживать состояние объекта на протяжении всего жизненного цикла, будет способствовать улучшению качества строительства, поможет снизить риски серьёзных ошибок и потерь при реализации проектов», — говорится в сообщении.
При долевом строительстве малоэтажных жилых комплексов технологии информационного моделирования начнут применяться с 2025 года.
Что такое технологии инфомоделирования
Это один из элементов цифровизации строительной отрасли.
Информационная модель представляет собой совокупность сведений, документов и материалов, которые формируются на всех этапах возведения объекта капитального строительства. Сбором данных занимается застройщик, технический заказчик объекта или тот, кто отвечает за его эксплуатацию.