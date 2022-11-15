Глава Центробанка: ограничения по ипотеке со ставками до 0,1% вступят в силу с 2023 года
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина вновь выразила обеспокоенность ипотекой от застройщиков с минимальными ставками. По ее словам, при таких ставках стоимость квартир завышается на 20-30%. Регулятор намерен ввести меры с 2023 года.
«Нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку предлагают якобы даже нулевую. Но при этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры по таким продуктам завышается на 20–30%», — сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.
Часто переплата из-за повышения стоимости квартиры оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту, добавила она. При этом продать эти квартиры на вторичном рынке за те же деньги у людей уже не получится.«И здесь есть риски и для граждан, для заемщиков, и для банка, который получает в залог актив по завышенной цене. Мы сейчас выработали меры по ограничению рисков в этом сегменте и предполагаем, что они вступят в силу в начале следующего года», — подчеркнула Набиуллина.
Что известно о мерах
Ранее сообщалось, что в планах ЦБ — ввести для банков повышенные надбавки на ипотеку по околонулевым ставкам или применить ограничения на выдачи. Летом текущего года на такую ипотеку приходилось две трети от всех выдач в новостройках.По мнению ЦБ, экстремально низкие ставки по программам «льготной ипотеки от застройщика» вплоть до 0,01% достигаются за счет следующих факторов:
- Завышения цен на квартиры на величину комиссии (до 20–30%), которая выплачивается банку застройщиком для компенсации выпадающих доходов
- Реинвестирования банком полученной от застройщика комиссии
- Использования субсидируемой ставки от государства (такие продукты в большинстве случаев комбинируются с госпрограммами)
Ипотека с субсидией от застройщика по низким ставкам может нести риски не только для заемщиков и банков, но и для всей финансовой системы, отмечали в ЦБ.