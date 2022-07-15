Застройщики готовы к скидкам в 15% и больше
Самым эффективным инструментом в 2022 году для стимулирования спроса на жилье названы скидки. Это показал опрос 30 застройщиков и девелоперов, ставших участниками «черной пятницы» недвижимости, которая пройдет с полуночи с 22 по 24 июля. Рынок гибко реагирует на перемены. К чему еще готовы его участники?
Что может привлечь покупателя
82% опрошенных REPA (Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости) считают скидки самым эффективным инструментом стимулирования покупательского интереса в сфере недвижимости. Выгодные ипотечные условия назвали 11% застройщиков. А вот рассрочку, подарочные сертификаты, а также скидки от компаний-партнеров (мебельных и строительных магазинов, дизайнерских бюро) привлекательным маркетинговым инструментом назвали лишь 7%.
«Кепочкой в подарок», как гласила одна реклама, сегодня покупателя уже не заманить. «Самые эффективные инструменты стимулирования спроса сейчас в первую очередь финансовые: это прямые скидки при единовременной оплатеи при ипотеке с субсидированием», — считает Дмитрий Ефимов, заместитель директора по продажам жилой недвижимости ГК «Пионер».
На какие скидки могут решиться застройщики
При этом 38% участников опроса готовы к дисконтам в 15%. Чуть меньше, 35%, не готовы превысить порог дисконта в 10%. Те, кто может уступить до 5% цены, оказались в подавляющем меньшинстве — таковых 4%. Но есть и те, кто назвал и большую, чем 15%, скидку. Таких оказалось 23% застройщиков.
Как изменилось мнение застройщиков
91% застройщиков ответили, что инструменты не изменились с февраля 2022 года: по-прежнему лучше всего работают прямые скидки. 9% считают, что субсидированная ипотека играет неменьшую роль. Однако несколько лет назад застройщики и аналитики ставили на первое место совсем другой инструмент. Эксперты в 2014 году выяснили, что среди стимулов рынка лидировали кредитование и рассрочка. Скидки занимали лишь вторую позицию. А на третьем месте, как ни удивительно, значилось повышение цен как отличный способ разжечь аппетит покупателя.