Комбо-ипотека в Сбере: как получить ипотеку на квартиру, машиноместо и кладовую
В статье расскажем, как получить единую ипотеку в Сбере сразу на три объекта недвижимости: на квартиру в новостройке, машиноместо или гараж и кладовую.
Условия актуальны на момент публикации статьи.
Что такое комбо-ипотека от Сбера
Комбо-ипотека оформляется с единой ставкой на весь срок кредитования. Комбинации могут быть самые разные: можно взять в ипотеку квартиру и гараж, или квартиру и кладовку, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остается неизменным — квартира.
Комбо-ипотека в Сбере: срок кредита, ставка и другие условия
- Ставка: от 19,5%
- Первоначальный взнос: от 15,1%
- Срок кредитования: от 1 года до 30 лет
- Сумма кредита: от 300 тыс. до 100 млн рублей
Ключевая особенность и преимущество комбо-ипотеки — вы получаете один кредит сразу на несколько объектов недвижимости с единой ставкой.
Больше не надо оформлять три разных ипотечных кредита, а обслуживать такую ипотеку гораздо удобнее: одна дата ежемесячного платежа, понятные и прозрачные условия, минимум документов для подачи заявки.
Как платить по комбо-ипотеке
Платить можно так же как и по обычно ипотеке на один объект недвижимости — раз в месяц в приложении СберБанк Онлайн. Просто переведите нужную сумму на ваш ипотечный счет, его вам бесплатно откроют при подписании ипотечного договора — деньги автоматически спишутся в дату вашего ежемесячного платежа.
Дату ежемесячного платежа кстати, можно поменять на более удобную, об этом читайте в материале Как платить по ипотеке: 7 лайфхаков от экспертов Сбера.
Можно ли досрочно погасить комбо-ипотеку
Можно. О том, как гасить ипотеку досрочно читайте в статье Досрочное погашение ипотеки Сбербанка: ответы на популярные вопросы.
Как рассчитать и подать заявку на комбо-ипотеку Сбера
Для расчета ипотеки и подачи заявки используйте калькулятор ниже. Выберите цель кредита Квартира в новостройке. Далее — Базовая программа от 10,4%. В бегунке Стоимость недвижимости укажите всю сумму кредита, которая нужна для покупки нескольких объектов недвижимости. #ИпотекаВернулась