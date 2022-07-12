Себестоимость строительства жилья стала снижаться
Эксперты отмечают, что себестоимость жилого строительства в последние три месяца снижается. После пикового взлета в марте 2022 года массовый сегмент показывает снижение затрат. Можно ли считать это трендом?
Снижение на фоне пиков
Себестоимость строительства падает на фоне снижения цен на некоторые группы стройматериалов, но все еще очень высока по сравнению с 2020 годом, когда начался резкий рост цен. Но даже маленькие подвижки в сторону уменьшения себестоимости не могут не радовать экспертов, учитывая, что цены на ряд материалов заметно росли последние полтора года. Какие-то позиции подскочили за то время в 2-2,5 раза. Особенно сильно изменились ценники во втором квартале 2021 года и в марте 2022-го, когда стоимость некоторых стройматериалов выросла на 55,1%.
По прогнозам аналитиков компании «РКС Девелопемент», в ближайшем будущем цены на некоторые группы материалов должны вернуться к уровню начала февраля 2022 года.
Какие материалы подешевели
Возврат цен к докризисному, «дофевральскому» уровню по некоторым позициям строительных материалов отмечают и в ГК «Лидер Групп». В частности, подешевели арматура и минеральная вата. Для сравнения: тонна металлоизделия в своем пике стоила около 78 тыс. рублей, а сейчас за нее просят 47 тыс. рублей.
Разумеется, на фоне прежних взлетов, некоторое снижение можно было бы воспринимать как тренд, но не все эксперты с этим согласны.
Среди стройматериалов, которые стали дешевле, в компании «Унистрой», тоже называют арматуру. «При этом другие позиции дорожали, поэтому сказать, что валовая себестоимость снизилась, нельзя», — отмечает заместитель генерального директоров Искандер Юсупов.
А некоторые позиции даже не пытаются намекать на снижение. Например, бетон и отделочные материалы по-прежнему остаются дорогими, при том, что ряд заложенных в проекты материалов сегодня недоступны. Тот же керамогранит раньше поставлялся из Италии. Бетон и вовсе подорожал весной на 20%, констатирует директор по развитию ГК «Лидер Групп» Надежда Ильина.
Из чего складывается себестоимость
Самые затратные компоненты себестоимости — рабочая сила и эксплуатация механизмов, считают в «РКС Девелопмент». Это почти 41% бюджета строительства, по данным мая 2022 года. На них в структуре затрат (на конец мая 2022 года) приходится почти 41℅ общего строительного бюджета. Также в наиболее затратные категории попали инженерные сети (12,7℅), фасадные, кровельные и светопрозрачные конструкции (12,2℅). Именно они резко подрожали в мартовский пик — до 170% по сравнению с концом 2020 года.