Сбер снижает ставку за единовременный платеж при получении ипотеки
Теперь в Сбере можно снизить ставку по ипотечным кредитам за счет уплаты единовременного платежа. Сумма платежа зависит от размера снижения ставки: минимальный единовременный платеж составляет 0,6% от суммы кредита, а скидка на ставку действует на протяжении всего срока ипотеки.
Чтобы воспользоваться услугой, в ипотечном калькуляторе надо выбрать опцию «Своя ставка». Процент снижения ставки составит 0,5% или 1,5%. В некоторых случах снижение ставки может быть более значительным, подробности — у менеджера по ипотеке.
Чтобы снизить ставку, нужно внести единовременный платеж до выдачи кредита. Платеж списывается автоматически в момент выдачи ипотеки: клиенту необходимо обеспечить на действующем счете выдачи ипотеки нужную сумму в день сделки.
При этом размер снижения ставки суммируется с другими скидками: скидкой 1% при страховании жизни и здоровья заемщика, скидкой 1% для зарплатных клиентов Сбера, скидкой 0,3% при выборе недвижимости на Домклик, скидкой 0,3% при электронной регистрации сделки.
Также для клиентов с первоначальным взносом 15%, которые не воспользовались опцией «Своя ставка», банк предлагает после одобрения ипотеки снизить первоначальный взнос с 15% до 10%.
Эта разница в 5% будет направлена на оплату единовременного платежа по опции «Своя ставка» — снижение по ипотечной ставке составит 1,6%. Ежемесячный платеж по кредиту снизится с даты выдачи, а переплата банку будет меньше. #ИпотекаВернулась