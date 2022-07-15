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Сбер снижает ставку за единовременный платеж при получении ипотеки

Дата публикации: 15 июл 2022
Сбер снижает ставку за единовременный платеж при получении ипотеки

Теперь в Сбере можно снизить ставку по ипотечным кредитам за счет уплаты единовременного платежа. Сумма платежа зависит от размера снижения ставки: минимальный единовременный платеж составляет 0,6% от суммы кредита, а скидка на ставку действует на протяжении всего срока ипотеки.

Чтобы воспользоваться услугой, в ипотечном калькуляторе надо выбрать опцию «Своя ставка». Процент снижения ставки составит 0,5% или 1,5%. В некоторых случах снижение ставки может быть более значительным, подробности — у менеджера по ипотеке.

Сбер снижает ставку за единовременный платеж при получении ипотеки №1

Чтобы снизить ставку, нужно внести единовременный платеж до выдачи кредита. Платеж списывается автоматически в момент выдачи ипотеки: клиенту необходимо обеспечить на действующем счете выдачи ипотеки нужную сумму в день сделки.

При этом размер снижения ставки суммируется с другими скидками: скидкой 1% при страховании жизни и здоровья заемщика, скидкой 1% для зарплатных клиентов Сбера, скидкой 0,3% при выборе недвижимости на Домклик, скидкой 0,3% при электронной регистрации сделки.

Также для клиентов с первоначальным взносом 15%, которые не воспользовались опцией «Своя ставка», банк предлагает после одобрения ипотеки снизить первоначальный взнос с 15% до 10%.

Эта разница в 5% будет направлена на оплату единовременного платежа по опции «Своя ставка» — снижение по ипотечной ставке составит 1,6%. Ежемесячный платеж по кредиту снизится с даты выдачи, а переплата банку будет меньше. #ИпотекаВернулась

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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