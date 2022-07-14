10 самых продаваемых новостроек Москвы за июнь 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку
Аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья за июнь 2022 года и составили рейтинг 10 самых востребованных новостроек Москвы, в которых клиенты СберБанка чаще всего покупали квартиры в ипотеку.
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При подборе квартиры на Домклик ее можно бесплатно забронировать и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России — их легко найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Размер скидки на ставку составляет 0,3% или 0,5% в зависимости от застройщика.
1. ЖК Новое Внуково🏆
Первое место рейтинга по числу квартир, купленных в ипотеку, занимает ЖК Новое Внуково от ГК Самолет. Проект строится в Новой Москве, в экологичном районе на берегу реки Незнайки. Расстояние до МКАД — 24 км, до ближайшей станции метро «Кокошкино» можно за 20 минут дойти пешком. При этом жители комплекса смогут оформить московскую прописку и доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 212 805 рублей. Для покупателей действует система скидок, есть бонусы за рекомендации (от 30 000 до 60 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
«Одной из причин популярности ЖК Новое Внуково заключается в преимуществах самого проекта — это жилой комплекс, расположенный на территории Новой Москвы в экологически чистом районе и с отличной транспортной доступностью. Будущие жители комплекса могут дойти до ЖД станции «Кокошкино» всего за 20 минут пешком.
В перспективе развитие общественного транспорта — появление станций ЖД и МЦД.
Вторая причина — это совместная работа ГК Самолет и СберБанка, направленная на поиск выгодных программ для наших клиентов. На сегодняшний день спросом пользуются субсидированные программы — 2,99% на стандартных условиях и 1% по семейной ипотеке, что способствует снижению финансовой нагрузки на покупателя.
На таких условиях клиенты могут приобрести дополнительные объекты и опции, такие как кладовое помещение, индивидуальный ремонт и даже аренду автомобиля».
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2. ЖК Остафьево
На втором месте по популярности находится ЖК Остафьево от ГК Самолет, который также возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле. До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» — 10 минут езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 6,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 208 379 рублей. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации (до 60 000 рублей) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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3. ЖК Алхимово
В тройку лидеров по количеству ипотечных сделок также вошёлЖК Алхимовоот ГК Самолет. Комплекс строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 4,6 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 235 377 рублей. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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4. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
Современный жилой микрорайон ЖК ЭкоБунино от ГК МИЦ находится в Новой Москве. ЖК имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка». В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 208 959 рублей. Есть скидки от застройщика (обсуждаются индивидуально в офисе продаж).
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5. ЖК Цветочные Поляны
ЖК Цветочные Поляны от ГК МИЦ расположен в окружении парков, в тихом и экологически чистом районе Новой Москвы. Расстояние до МКАД составляет 16 км. С территории ЖК есть удобный выезд на основные транспортные магистрали: 5 км до Киевского и 7 км до Калужского шоссе.
До станции метро «Филатов луг» можно добраться за 10 минут на автомобиле, до метро «Прокшино» — за 15 минут. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 4,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 173 658 рублей.
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6. ЖК Бусиновский парк
ЖК Бусиновский парк строится в в Западном Дегунино, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Ховрино» (застройщик ГК ПИК). В 2023 году рядом с проектом появится новая станция метро «Яхромская». Дорога на машине до Дмитровского шоссе займёт 8 минут, до Ленинградского шоссе — 12 минут. В пяти минутах езды находится МКАД.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года. Цены на квартиры начитаются от 6,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 259 681 рубль. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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7. ЖК Бунинские луга
ЖК Бунинские луга — это жилой квартал от застройщика ГК ПИК, расположенный в Новой Москве, в 7 км от МКАД. Территория комплекса находится в окружении парковых зон и прудов. До станции метро «Бунинские аллеи» можно дойти пешком за 20 минут. В 2023 году путь до метро станет еще ближе — на Сокольнической ветке в 10 минутах ходьбы будет открыта станция «Новомосковская».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,8 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 237 550 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.
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8. ЖК Зелёный парк
ЖК Зелёный парк от ГК ПИК находится в Зеленограде. Рядом с комплексом расположены Зеленоградский лес, Парк Победы и Михайловский пруд, где можно гулять и заниматься спортом. В 20 минутах ходьбы от ЖК находится станция метро «Крюково». До Кутузовского шоссе можно доехать на машине за 3 минуты, а до Пятницкого шоссе — за 5 минут.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 4,8 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 223 258 рублей. В зависимости от способа покупки (100% оплата, ипотека) клиентам могут предоставляться скидки.
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9. ЖК Город-парк Первый Московский
ЖК Город-парк Первый Московский — это проект застройщика Абсолют Недвижимость. Комплекс строится в одном из самых экологически чистых районов Новой Москвы, рядом с домами расположены благоустроенный парк «Филатов луг» и Ульяновский лесопарк. ЖК имеет хорошую транспортную доступность — в 5 минутах езды на авто или в 20 минутах ходьбы находится станция метро «Филатов луг».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 187 598 рублей. При бронировании стоимость квартиры фиксируется на 2 месяца, при заключении договора в течении 10 дней предоставляется скидка 1%.
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10. ЖК Матвеевский парк
ЖК Матвеевский парк от ГК ПИК строится в районе Очаково-Матвеевское. В трёх минутах ходьбы от комплекса открыта новая станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. Проектом предусмотрены выезды на Мичуринский проспект и проспект генерала Дорохова, дорога до МКАД займёт 9 минут.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 315 222 рубля. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 14%.
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Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком. #ИпотекаВернулась