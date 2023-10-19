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Застройщикам предложили отдать квартиры сиротам в обмен на льготы

Дата публикации: 19 окт 2023
Застройщикам предложили отдать квартиры сиротам в обмен на льготы

В России предложили запустить программу «Ответственный застройщик», по которой государство предоставляет бизнесу землю под строительство в обмен на 7% жилых помещений для детей-сирот. Инициативу выдвинула зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«В России сохраняется сложная ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. Так, по данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, на сентябрь 2022 года численность детей-сирот, находящихся в списке на улучшение жилищных условий, превысила 292 тыс. человек. При этом число сирот, у которых это право наступило, но не реализовано, в 2022 году увеличилось на 5,1%», — отметила она.

Как подчеркнула депутат в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, ситуация требует принятия дополнительных мер поддержки этой категории граждан.

«Предлагаю рассмотреть возможность запуска федеральной программы "Ответственный застройщик", в рамках которой будет организовано предоставление земли, находящейся в муниципальной, региональной и государственной собственности в безвозмездную аренду для реализации инвестиционных проектов по возведению жилых помещений. При этом застройщик обязуется безвозмездно передать 7% жилых помещений, возведенных в рамках инвестиционного проекта, в собственность РФ. В дальнейшем данные помещения будут использованы для обеспечения жильем нуждающихся детей-сирот», — уточняется в документе.

Парламентарий указала, что нечто подобное уже используется в Архангельской области, Башкирии, Карелии, Алтайском и Пермском краях, Амурской и Воронежской областях.

По оценке Лантратовой, это позволит не только улучшить жилищные условия нуждающихся, но и поможет социально-экономическому развитию регионов.

Ранее Домклик писал, что в России порядка 25,2 тыс. детей-сирот получили жилье за 9 месяцев 2023 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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