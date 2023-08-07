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Законопроект об использовании маткапитала на ремонт квартир внесут в Госдуму

Дата публикации: 07 авг 2023
Законопроект об использовании маткапитала на ремонт квартир внесут в Госдуму

Законопроект об использовании средств маткапитала для ремонта квартир могут внести в Госдуму. Об этом пишут «Известия».

Как пояснила автор инициативы — первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, жители страны часто направляют обращения с предложениями о возможности использования средств материнского капитала на ремонт по месту постоянного проживания семьи.

Кроме того, по её словам, 20,7%, или 0,55 трлн рублей, из полученных средств материнского капитала не используются целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию. В частности, по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей. Разрабатываемый законопроект мог бы решить эту проблему.

Ранее в России предложили разрешить семьям использовать материнский капитал как банковский вклад.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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