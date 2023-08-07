Законопроект об использовании маткапитала на ремонт квартир внесут в Госдуму
Законопроект об использовании средств маткапитала для ремонта квартир могут внести в Госдуму. Об этом пишут «Известия».
Как пояснила автор инициативы — первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, жители страны часто направляют обращения с предложениями о возможности использования средств материнского капитала на ремонт по месту постоянного проживания семьи.
Кроме того, по её словам, 20,7%, или 0,55 трлн рублей, из полученных средств материнского капитала не используются целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию. В частности, по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей. Разрабатываемый законопроект мог бы решить эту проблему.
Ранее в России предложили разрешить семьям использовать материнский капитал как банковский вклад.