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Новостройки от 2,6 млн рублей: самые бюджетные квартиры в Москве и области

Дата публикации: 25 дек 2024
Новостройки от 2,6 млн рублей: самые бюджетные квартиры в Москве и области
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Аналитики Домклик изучили цены лотов на витрине новостроек и составили рейтинг самых бюджетных квартир в Москве и Московской области.

В подборку включены студии и однокомнатные квартиры площадью от 18 квадратных метров по цене от 4,3 и от 2,6 млн рублей в столице и области соответственно.

Москва

1 место — 4,3 млн рублей

Самая бюджетная квартира–студия на первичном рынке Москвы находится в ЖК Зеленый парк в Зеленограде. Площадь — 19 кв. м, объект сдаётся с чистовой отделкой.

Квартира расположена на 3 этаже 28-этажного дома. От него до станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково» — 20 минут пешком, до Кутузовского шоссе можно доехать на машине за 3 минуты, а до Пятницкого шоссе — за 5 минут.

В ЖК есть несколько похожих квартир по аналогичной цене, а также представлены объекты большей площади. Например, однокомнатную квартиру (32 кв. м) можно купить за 6,3 млн рублей, двухкомнатную (48 кв. м) — за 9,5 млн рублей.

2 место — 4,7 млн рублей

На втором месте рейтинга —  квартира–студия в ЖК Цветочные поляны в поселке Марьино, Новая Москва. Её площадь — 23 кв. м.

Жилой комплекс строится рядом с Валуевским и Ульяновским лесопарками.

3 место — 4,8 млн рублей

В тройку самых доступных предложений столицы входят апартаменты–студия в ЖК Wellbe. Объект находится в Зеленограде, площадь — 19 кв. м.

В ЖК есть несколько похожих лотов по аналогичной цене, а также представлены апартаменты большей площади. Однокомнатную квартиру (32,5 кв. м) можно купить за 6,6 млн рублей, двухкомнатную (44,5 кв. м) — за 9 млн рублей.

4 место — 4,9 млн рублей

На четвёртой строчке рейтинга — квартира–студия в ЖК Подольские кварталы. Площадь студии — 22 квадратных метра.

Квартира расположена на 1 этаже 9-этажного дома. Жилой комплекс строится в Новой Москве рядом с Дубровицким лесом. До станции МЦД-2 «Остафьево» — 5 минут на общественном транспорте, до станции МЦД-2 «Силикатная» — 8 минут на машине.

Московская область

1 место — 2,6 млн рублей

На первом месте рейтинга самых бюджетных квартир на первичном рынке Московский области оказалась квартира–студия в Звенигороде. Площадь объекта — 20 кв. м.

Лот находится на 3 этаже 17-этажного монолитно-кирпичного дома в ЖК Восточный.

2 место — 2,8 млн рублей

Второе место — квартира–студия площадью 22 квадратных метра. Объект находится в ЖК Кашинцево (Лосино-Петровский городской округ, пос. Биокомбината).

3 место — 2,9 млн рублей

На третьей строчке рейтинга — квартира площадью 19 кв. м в ЖК Школьный, г. Подольск.

4 место — 3,2 млн рублей

Четвёртое место занимает квартира в городском округе Солнечногорск, в ЖК Радость. Площадь объекта 24,4 кв. м.

Примерно за те же деньги можно приобрести студию 29 кв. м в г. Красноармейск (ЖК Дом на Краснофлотской). В ЖК есть несколько похожих квартир по аналогичной цене.

Подборка актуальна на момент публикации материала. При этом квартиры могут остаться в продаже и по тем же ценам дольше. Эту информацию можно проверить, пройдя по ссылке конкретного объекта. 

Найти другие бюджетные варианты можно самостоятельно. Для этого достаточно выставить необходимые параметры (например, комнатность и цену) в фильтрах в поиске на витрине Домклик.

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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