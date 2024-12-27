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Назван средний чек покупки жилья в России
Дата публикации: 27 дек 2024
Средний бюджет покупки квартиры в новостройке в России превысил 10 млн руб. Об этом сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский.
По его словам, за 11 месяцев 2024 года в Росреестре зарегистрировали около 35 млн переходов прав собственности на недвижимость. «Это данные, которые абсолютно сопоставимы с предыдущим годом. Мы не видим замедления на рынке недвижимости, особенно в сегменте ИЖС», — сказал Скуфинский в эфире телеканала НТВ.
При этом в индивидуальном строительстве фиксируется рост, отметил он.
По данным Росреестра, средний чек сделок с новостройками по России составляет 10,5 млн руб., со вторичным жильем — 5 млн руб.
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Юля Тихонова
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Росреестр говорит о жутком снижении,что по факту мы и наблюдаем. На самом деле все стоит. Программ нет. Сделки там где нал из под продажи или сняли деньги с депозита. Другое дело чуть не хватает готовы и под 31%. Все остальное крайняя редкость и исключение. Провал полнейший. А главное нет и обратных денег с ИЖС к примеру в ИФНС. Думаю 🤔 объяснять почему не стоит… Может быть и в последний вагон кто то бы впрыгнул да как? Не кажется, что это одна из причин торможения?
Марина А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.