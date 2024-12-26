Новостройки в России подорожали на 9% с начала года
Стоимость квартир на первичном рынке в России увеличилась на 9% с начала 2024 года. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в интервью РБК.
С начала года цены на первичное жилье в России выросли на 9%. Согласно данным наших внутренних исследований, сокращение цен с июня по ноябрь 2024 года зафиксировано в 10 регионах. Лидером снижения цен стала Республика Тыва (-4,2%), далее идут Тверская (-3,1%), Ярославская (-2,4%) и Архангельская области (-2,2%).
При этом в нескольких регионах цены снова начали расти, хотя еще в октябре падали. Например, в Калмыкии, Тульской, Калужской и Саратовской областях.
По словам Лейпи, повышенный спрос на «Семейную ипотеку» привел к тому, что пока стоимость новостроек не уменьшается: в октябре и ноябре цена за «квадрат» продолжила увеличиваться.
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
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