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Законопроект о расширении прав отцов на маткапитал принят Госдумой в первом чтении
Дата публикации: 03 июн 2023
Законопроект, который позволит отцам-одиночкам использовать средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, принят Госдумой России в первом чтении. Сейчас такое право есть только у матерей.
Напомним, что отцы могут получать материнский капитал, если воспитывают в одиночку двух и более детей после смерти матери или являясь единственными усыновителями. При этом папы получают такое право только как производное от права женщины — если до этого мать направила средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.
Чтобы и у мужчин, и у матерей были одинаковые права, предлагается внести изменения в ст. 12 Федерального закона № 256-ФЗ.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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