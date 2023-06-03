Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
2K

Законопроект о расширении прав отцов на маткапитал принят Госдумой в первом чтении

Дата публикации: 03 июн 2023
Законопроект о расширении прав отцов на маткапитал принят Госдумой в первом чтении

Законопроект, который позволит отцам-одиночкам использовать средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, принят Госдумой России в первом чтении. Сейчас такое право есть только у матерей.

Напомним, что отцы могут получать материнский капитал, если воспитывают в одиночку двух и более детей после смерти матери или являясь единственными усыновителями. При этом папы получают такое право только как производное от права женщины — если до этого мать направила средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.

Чтобы и у мужчин, и у матерей были одинаковые права, предлагается внести изменения в ст. 12 Федерального закона № 256-ФЗ.

Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2023 году

Материнский капитал
Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Материнский капитал на покупку недвижимости: как получить и использовать
450K
Материнский капитал при строительстве дома
82K
Как зарегистрировать новорожденного по месту жительства
138K
Малыш в доме: как обезопасить квартиру
3K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
27
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
860
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал