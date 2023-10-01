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Законопроект о посуточной аренде жилья рассмотрят в ноябре

Дата публикации: 01 окт 2023
Законопроект о посуточной аренде жилья рассмотрят в ноябре

Профильный комитет Госдумы рассмотрит в ноябре поправки в Жилищный кодекс РФ о соблюдении прав соседей в рамках посуточной сдачи жилья в аренду. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Законопроект поправок в часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса уже поступил в комитет по строительству и ЖКХ. До 28 октября 2023 года мы собираем отзывы и предложения по этому документу, а в ноябре он будет рассмотрен на заседании комитета и внесен на рассмотрение в Госдуму», — сообщил он ТАСС.

Нововведения позволяют собственнику сдавать жилье в аренду на основании договора, в том числе краткосрочного найма, при соблюдении правил пользования жилым пространством и соблюдении прав соседей.

По словам Пахомова, депутаты поддержали концепцию документа, отметив незыблемость права собственника распоряжаться своим имуществом.

«Защита прав соседей больше относится к гражданскому законодательству, но в Жилищном кодексе необходимо закрепить норму, которая касается аренды жилых помещений», — отметил он.

Ранее Домклик писал, что в России узаконят посуточную аренду жилья.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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