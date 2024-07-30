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Закон об отмене НДФЛ хотят распространить на большее число пострадавших дольщиков

Дата публикации: 30 июл 2024
Закон об отмене НДФЛ хотят распространить на большее число пострадавших дольщиков

Возможность не платить НДФЛ с региональных компенсаций при банкротстве застройщика могут дать большему числу обманутых дольщиков. Такой законопроект депутаты внесли в Госдуму.

Закон, который освободил дольщиков от уплаты налога с возмещения от регионов, действует с июня 2023 года (ранее НДФЛ не облагались только федеральные выплаты).

Однако под этот закон не подпадают компенсации, которые граждане получили в том числе в 2020-м и 2021-м годах. При этом именно благодаря обращениям этих дольщиков и разработали закон об отмене НДФЛ, отмечают авторы документа.

Они считают это несправедливым и предлагают распространить данное положение на возмещение от регионов, полученное с 1 января 2020 года.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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