Пострадавшим дольщикам в России выплатили еще 36,1 млрд руб. компенсаций
Более 9 тыс. обманутых дольщиков в России получили 36,1 млрд руб. компенсаций за четыре месяца этого года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.
«С января по апрель текущего года Фонд развития территорий перечислил компенсации 9,3 тыс. граждан, ранее вложивших средства в строительство проблемных домов. Общая сумма выплат составила 36,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Большинство этих дольщиков живут в Ленинградской, Ульяновской, Московской, Кировской и Ростовской областях, Ставропольском, Красноярском, Краснодарском, Пермском краях и Башкортостане. Всего компенсации перечислили жителям в 38 регионах.
Как уточняется, с 2019 года по решению набсовета ФРТ выплаты получили 55,9 тыс. участников долевого строительства. Им перечислили 163,9 млрд руб.
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