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Россияне смогут возводить некоторые постройки на участках без разрешения на строительство
Дата публикации: 14 мая 2023
Правительство России утвердило критерии вспомогательных сооружений и построек, которые жители смогут возводить на своих участках рядом с основными зданиями без специального разрешения на строительство.
Как следует из постановления на сайте правительства, документ не понадобится, если вспомогательные здания на участке — бани, теплицы, гаражи, склады — не превышают трёх этажей или 20 метров.
«Появление чётких критериев, по которым можно определить сооружения и постройки как вспомогательные, позволит уменьшить количество судебных споров и обращений граждан в различные ведомства, а также снизить издержки застройщиков на возведение таких объектов», — говорится в постановлении.
Изменения начнут действовать с 1 сентября 2023 года.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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