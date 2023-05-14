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Новости
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Россияне смогут возводить некоторые постройки на участках без разрешения на строительство

Дата публикации: 14 мая 2023
Россияне смогут возводить некоторые постройки на участках без разрешения на строительство

Правительство России утвердило критерии вспомогательных сооружений и построек, которые жители смогут возводить на своих участках рядом с основными зданиями без специального разрешения на строительство.

Как следует из постановления на сайте правительства, документ не понадобится, если вспомогательные здания на участке — бани, теплицы, гаражи, склады — не превышают трёх этажей или 20 метров.

«Появление чётких критериев, по которым можно определить сооружения и постройки как вспомогательные, позволит уменьшить количество судебных споров и обращений граждан в различные ведомства, а также снизить издержки застройщиков на возведение таких объектов», — говорится в постановлении.

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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