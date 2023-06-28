Закон о защите от кибератак данных о регистрации недвижимости принят в России
Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект о защите регистрационных данных в сфере недвижимости от кибератак.
Проект дополняет закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». Теперь в него включены информационные системы, сети и системы управления, функционирующие в сфере госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок, а также лица, которым принадлежат такие системы и сети.
«Принятие предлагаемого изменения позволит реализовать комплекс мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, проводимых в отношении объектов указанной сферы, и создаст правовые условия для противодействия преступлениям», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
В России усиливают контроль за данными из ЕГРН. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за противоправное распространение данных из ЕГРН. Теперь за распространение сведений их ЕГРН третьим лицам будет налагаться административный штраф.
С 1 марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если её заказывают третьи лица. Это сделано в целях безопасности личной информации. Получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия.