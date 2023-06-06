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Недвижимость
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Как начисляются деньги продавцу после того, как Росреестр закрыл данные о собственниках

Дата публикации: 06 июн 2023
Как начисляются деньги продавцу после того, как Росреестр закрыл данные о собственниках
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С 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если их заказывают третьи лица. В сделках с недвижимостью выписка ЕГРН подтверждает факт перехода права собственности от продавца к покупателю для последующего расчёта.

Рассказываем, как теперь происходит расчёт между продавцом и покупателем на Домклик.

Если используются сервисы для безопасных расчётов и электронной регистрации

Сервис безопасных расчетов (СБР) на Домклик — это безналичный взаиморасчёт между покупателем и продавцом, который гарантирует безопасность денег в сделке. 

Если в сделках по продаже квартиры на вторичном рынке используется СБР, то на сделке покупателю от Домклик поступит СМС со ссылкой на страницу предоставления доступа к сервису Минцифры для получения данных о гражданах и их имуществе. После того, как он предоставит доступ к своим данным, банк увидит, когда произойдет регистрация права собственности, и начислит деньги на счёт продавца. До этого момента деньги будут храниться на специальном счёте.

Читайте также: Данные в выписках ЕГРН перестали быть публичными: как легко подтвердить владение недвижимостью на Домклик

Если сделка проводится с использованием сервиса электронной регистрации (СЭР), процесс не меняется, покупателю и продавцу ничего не нужно делать. Менеджер банка сам отправит документы в Росреестр на регистрацию права собственности в электронном виде, и деньги поступят на счёт продавца после того, как сделка будет зарегистрирована в Росреестре, и будет получена выписка из ЕГРН.

В среднем с момента оформления услуги и до получения денег продавцом проходит 5 дней. Этот срок зависит от срока регистрации сделки в Росреестре. После подтверждения регистрации от Росреестра, как правило, деньги поступают на счёт продавца в среднем в течение 1 рабочего дня.

Ещё один способ: клиент — в данном случае покупатель квартиры — может заранее дать согласие на раскрытие своих персональных данных в выписках ЕГРН, обратившись в МФЦ. Тогда банк получит информацию о переходе права собственности как обычно, и, когда это произойдёт, деньги поступят продавцу в сроки, указанные выше.

Читайте также: Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости

Если сделка проходит без использования сервисов Домклик

В этом случае процесс расчёта остаётся прежним, таким же, каким он был до того, как Росреестр закрыл доступ к информации о собственниках.

Покупателю квартиры нужно зарегистрировать право собственности, получить выписку ЕГРН в Росреестре и предоставить её в чат с менеджером Домклик. Деньги поступят продавцу после подтверждения перехода права собственности.

Как провести расчет за недвижимость между покупателем и продавцом

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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